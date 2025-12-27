百年古蹟中看電影 今相約中都唐榮磚窯廠

高雄中都磚窯場於今年最後假期，推出溫馨的提早跨年活動-「中都夜未眠‧野餐電影院」，邀請民眾於今（廿八）日在愛河中游畔的百年古蹟中都唐榮磚窯廠，體驗結合野餐、市集、音樂與電影的獨特文化夜晚。

「中都夜未眠‧野餐電影院」活動內容豐富，從午後一路延續至夜晚，適合親子、朋友與情侶共同參與，多元活動一次滿足，打造最浪漫的冬日文化聚會；內容包括野餐市集、情歌演唱、街頭藝人演出及古蹟導覽巡禮，並將在傍晚舉行戶外野餐電影院，在磚窯廠內欣賞浪漫經典電影「西雅圖夜未眠」及「越來越愛你」兩部電影，將打造「古蹟夜未眠」的獨特觀影體驗，歡迎民眾邀約朋友、家人攜帶野餐墊共同前往觀賞。

高市府文化局表示，「中都夜未眠‧野餐電影院」不僅是一場休閒娛樂活動，更希望透過音樂、電影與生活風格的融入，讓百年磚窯廠從歷史場域轉化為民眾共享的文化空間，持續累積屬於高雄的城市記憶。

中都唐榮磚窯廠前身為一九一三年成立的「臺灣煉瓦會社打狗工場」，是日治時期南臺灣重要的磚瓦生產基地，所出產的「TR磚（Taiwan Renga）」更是當年建築品質的象徵；透過該活動民眾不僅能走進偌大的磚窯場域，認識不同形式與功能的磚窯設施，更能首度體驗在古蹟窯廠中席地而坐的野餐電影院，連續欣賞兩部浪漫經典電影，感受歷史空間與當代生活交會的溫馨時刻。