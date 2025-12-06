百年古蹟坪林尾橋 修復啟用

新北市市定古蹟「坪林尾橋」橋墩、橋面版、桁架與欄杆等處因歲月侵蝕，出現混凝土剝落、斑駁，歷經1年5個月修復，民國114年9月修復完工。新北市長侯友宜6日主持啟用典禮，國際知名「無垢舞蹈劇場」以「為百年尾橋獻香奉茶」為主題，為坪林尾橋獻上祈福舞作，侯友宜與在地居民共同見證百年歷史風華再現。

坪林位於清代淡蘭古道南路中點，坪林尾橋跨越北勢溪、連結往返台北與宜蘭的重要交通節點，被稱為「茶道」上的關鍵橋梁。西元1900年由日本政府建造為木橋，作為軍用物資與郵件運輸通道；後屢受水害，展開鋼筋混凝土與鋼桁架橋改建工程，並於民國97年正式公告為縣定古蹟，後隨台北縣改制為直轄市，成為市定古蹟。

廣告 廣告

啟用典禮上，國際知名「無垢舞蹈劇場」以「為百年尾橋獻香奉茶」為主題，為坪林尾橋獻上祈福舞作，在歷史與藝術相互映照之中，侯友宜代表接受舞者奉上象徵祝福與傳承的茶湯，獻上對山林大地最誠摯的敬意。

侯友宜表示，市定古蹟坪林尾橋不僅是1座橋梁，更見證一段歷史，也是新北市珍貴的重要文化資產，百年古蹟橋的修復與重現，展現新北市重視文化資產，並凝聚市民對於這片土地的情感。同時期待未來能結合更多的文化活動與觀光體驗，讓更多人走進坪林觀賞坪林尾橋風貌，感受百年古蹟的文化之美。

坪林區長張秀玲指出，坪林尾橋是新北市珍貴的文化資產，亦是國內保存最完整的百年橋梁之一，上撐式桁架結構與破水式船型橋墩基礎，至今仍令人驚豔，具有高度的歷史、建築及教育意義，成為極具地方意象的重要景點。

坪林區公所說明，新北市府自108年啟動「新北市市定古蹟坪林尾橋修復計畫」，由公所爭取文化部補助及新北市自籌經費共計2600萬元，自行發包。工程113年4月正式開工，歷時1年5個月，114年9月竣工。