百年古蹟變身「魔法之屋」 南美館打造兒童藝術之森

被譽為全台最可愛古蹟的「原台南公園管理所」，在南美館規畫下，將搖身一變成為「魔法之屋」。(曹婷婷攝)

有112年歷史的市定古蹟原台南公園管理所，西洋式建築坐落於台南公園，周邊環繞樹木，宛如童話森林般場景，被譽為「全台最可愛古蹟」，確定由南美館接管並將以「魔法之屋」之姿問世，與鄰近的兒童科學館合體，將連結成具有森林、生態與魔幻的「兒童藝術之森」。

南美館今年5月起已陸續在這座古蹟據點推出「飛翔吧！公園裡的飛鳥」兒童集體創作工作坊、銀齡藝術推廣等4場活動，讓民眾輕鬆走進這座空間，親近藝文。

南美館館長龔卓軍表示，隨著南美館的角色延伸至外部空間，預計明年2月啟動說故事與繪畫行動，邀請大人、小孩一起加入，為這座百歲建築取一個專屬於它的「魔法真名」，用藝術重新喚醒空間的生命力。他說，矗立台南公園百年的管理所，就像一所沉睡的魔法學院，期待透過命名藝術行動，重新與市民生活連結。

他說，兒科館目前也在著手進行內部整修，以及重新規畫展覽空間，預計明年6月重新問世，未來，原來的兒科館跟魔法屋會整合成兒童藝術之森。

龔卓軍說，命名行動將邀請英國藝術家 Joshua Sofaer ，以「命名」為核心，展開一系列結合想像力與公共參與的藝術計畫。

副市長葉澤山表示，原台南公園管理所由工務局管理，為了使其進一步活化再利用，促成文化局與工務局合作，由南美館規畫執行，整合文化資產保存、空間再生，並引入公園藝術行動，賦予整座場域嶄新定位，展現城市歷史紋理與未來發展的多種可能。

