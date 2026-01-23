「百年名店鳳梨酥」進軍加拿大好市多！超甜價格曝光 網驚：比台灣便宜

生活中心／張尚辰報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類豐富，除了居家用品外，生食、熟食也一應俱全，是不少民眾日常購物的好去處。近日，一名網友在加拿大的好市多採買時，意外發現賣場引進台灣知名百年餅店「舊振南」的鳳梨酥，讓他相當驚訝。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片指出，「舊振南來到了加拿大」。從照片中可見，舊振南鳳梨酥正在舉辦試吃活動，一盒售價為26.99加幣（約新台幣618元）。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「去年底有在多倫多看到，便宜1元」、「舊振南好吃」、「試吃了，的確不錯」、「真的有古早味」。

也有網友討論價格是否偏高，一盒折合新台幣618元是否太貴？有人認為，「算還好的價格」、「算便宜吧，舊振南真的好貴」，也有人指出，「如果用這個價格賣，老外應該比較難買下去」，另有網友補充，「印象中加拿大標價是未稅價，結帳時還要加上消費稅，各省稅率不一，約5%至15%不等」。

對此，有熱心網友分析，同樣每顆重量為35克，台灣為12入售價570元，加拿大則為18入售價約618元，平均換算下來，加拿大的售價相對較為划算。

