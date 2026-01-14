百年品牌回饋地方 瑞春醬油暖心慰問西螺分局員警辛勞

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林西螺百年品牌瑞春醬油以實際行動向第一線警察致敬，董事長林淑媛日前率領團隊前往雲林縣警察局西螺分局慰問基層員警，致贈別具巧思的「醬油咖啡禮盒」，感謝警方長年不分晝夜守護地方治安。企業主動走入警察工作場域，用溫暖與行動為警察加油打氣，也為社會注入一股正向力量。

董事長林淑媛率隊赴西螺分局慰警並致贈醬油禮盒暖。(記者廖承恩拍攝)

瑞春醬油此次慰問行程，由董事長林淑媛與總經理鍾政衛親自出席，展現企業對警政工作的高度重視。林淑媛表示，警察同仁身處治安、交通與各項突發事件最前線，肩負高度風險與責任，卻始終堅守崗位、默默付出，是社會安定最關鍵的力量。瑞春醬油深耕西螺多年，始終心繫地方，期盼透過實際關懷，向守護家園的警察表達由衷敬意。

廣告 廣告

此次慰問現場也出現一大亮點——瑞春醬油第五代成員鍾亦恩同行現身。鍾亦恩同時也是中華職棒樂天桃猿隊投手，身分曝光後引起員警一陣驚喜。西螺分局分局長閻百川特別介紹鍾亦恩為「西螺之光」，並指出職棒選手長年累積訓練、嚴格自律、承受高壓挑戰的運動家精神，正與警察工作高度相似，都是在責任與使命下堅持到底的最佳典範。

林淑媛董事長進一步指出，瑞春醬油從地方起家，歷經世代傳承，能夠穩健走過百年，靠的正是對品質的堅持與對社會責任的重視。企業的成長離不開穩定的社會環境，而這背後正是警察同仁長期付出的成果；因此，透過一份結合品牌特色的禮盒，希望讓員警在忙碌之餘，也能感受到地方企業最真誠的支持與感謝。

瑞春醬油特別訂製紀念醬油致贈留念。(記者廖承恩翻攝)

分局長閻百川代表全體同仁致上誠摯感謝，並表示瑞春醬油長期關注警政工作，過去在西螺分局新建廳舍落成時，特別訂製紀念醬油致贈留念，用心設計的包裝至今仍讓同仁印象深刻。此次在年節前夕再度前來慰問，不僅溫暖人心，也讓基層員警在繁重勤務中獲得實質鼓舞，對士氣提升助益良多。

閻百川也強調，企業主動關心基層警察的辛勞，象徵民間力量對公共安全的肯定與支持。警察守護治安、企業回饋社會，彼此相互支持，才能讓地方更安定、更有溫度。這份來自在地企業的善意，不僅凝聚警民情誼，也為雲林社會注入一股持續向前的正面能量。