百年品牌老協珍再獻愛心 捐桃市府40萬元鍋物助弱勢家庭過暖冬
感恩節前夕，長期投入公益行動的老協珍股份有限公司秉持「珍惜所有、分享幸福」的精神，再次以實際行動回饋社會，17日下午於桃園市優食基地捐贈「酸菜霜降牛」、「酸菜梅花豬」及「川味酸菜魚」等風味鍋物共500盒，由桃園市社會局陳寶民局長代表接受並致贈感謝牌，表彰企業善盡社會責任、持續關懷弱勢家戶的暖心舉動。
老協珍創立於台北迪化街，即將邁入百年。品牌名稱寓意「同心協力，珍惜所有」，多年來堅守「天然調味、呈現最真實美味」的理念，從嚴選食材、精準烹調到導入現代化生產技術，致力將健康、美味與品質兼具的料理帶入每一個家庭。公司延續傳統職人精神，不僅追求食品專業，也積極以企業力量回饋社會，展現深耕在地的溫度。
社會局長陳寶民指出，老協珍長期支持桃園弱勢家庭，端午節前夕曾捐贈750顆米漢堡，此次再於感恩節前夕捐出500盒風味鍋物，物資總價值超過新臺幣40萬元。這批物資將由市府統籌分送至弱勢家戶、17處社區照顧關懷據點，以及24處弱勢兒少社區關懷據點（小衛星），盼在歲末時節將暖意傳遞到城市每一個角落，為弱勢家庭在冬日增添一道溫暖的力量。
陳寶民表示，公部門的資源有限，需要更多企業與民間團體加入，方能使關懷網絡更為完善。老協珍長期的公益行動正是公私協力最好的示範，期待有更多企業響應，一同為弱勢家庭打造更友善、更安心的生活環境。他也呼籲，有意願捐贈物資或參與公益行動的市民，可與桃園市安家實物銀行聯繫（03-3350628），或透過「做好事公益平台」線上捐款、捐物及報名志工服務，只需動動手指，就能隨時隨地做好事，讓善的力量持續擴散。
老協珍股份有限公司捐贈價值萬元的500盒風味鍋物。
