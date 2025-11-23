百年國際品牌退出大陸市場 官方公告這天全面撤櫃終止營運

國際知名內衣品牌黛安芬今年底將全面退出大陸市場。（圖／翻攝自微博／第一財經日報）

來自德國知名百年內衣品牌「黛安芬」（Triumph）深耕大陸市場逾30年，近日拋出震撼彈，宣布將全面撤出。黛安芬大陸子公司11月21日證實，集團決定自2025年12月31日起停止在大陸的所有營運，相關線上與線下渠道也將在期限前陸續關閉，掀起陸網熱烈討論。

綜合陸媒報導，黛安芬官方公告指出，目前已通知消費者，品牌將從12月起陸續暫停電商平台上的服務，及關閉所有實體門市。線下門市方面，各地店舖將陸續歇業，最遲營業至2025年12月31日22時。微信小程式售後服務將最遲於2025年12月10日停止；包括淘寶、天貓旗艦店、天貓奧萊、京東、拼多多、抖音、唯品會等電商平台，售後服務最遲將在12月5日24時結束，天貓會員積分兌換區則開放至11月30日。

消息曝光後，在大陸社群掀起熱議，不少網友感嘆「青春回憶要消失了」、「第一件鋼圈內衣就是黛安芬的，沒想到要撤櫃了」，甚至有人回憶學生時代被母親帶去買的第一件品牌內衣就是黛安芬，直言「印象深刻，如今卻熄燈」。

據陸媒《界面新聞》報導，已訪問多間黛安芬門市，店員皆證實「年底將全部撤店」，但對線上平台是否同步關閉則不清楚；而線上客服則簡單回應，「暫無相關資訊」。

大陸業界分析指出，黛安芬退場與市場結構變化密切相關。據歐睿諮詢（Euromonitor）數據，大陸無鋼圈內衣市場佔比在2024年已達68%，較2018年大增42個百分點。然而，黛安芬核心產品長期以鋼圈內衣為主，雖後續推出舒適系列，但品牌市場定位已固化，未能搶占無鋼圈產品的成長趨勢。

公開資料顯示，黛安芬創立於1886年德國南部，是全球知名內衣品牌。品牌在1992年於大陸設立生產基地，2000年前後更以「夢醉霓裳橋」大型巡演於各城市亮相；2008年正式進軍中國內地零售市場。如今宣布撤出，被視為傳統內衣品牌在新消費浪潮下的又一退場案例。

