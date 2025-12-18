百年地政文化傳承 東勢護產嘉年華登場

東勢地政護產傳承嘉年華，為百年樟樹更換紅布條。（記者徐義雄攝）

記者徐義雄／台中報導

深化土地文化保存與產權守護的公共價值，台中市政府地政局東勢地政所結合大正時期留存至今的百年樟樹、昭和年代興建的日式木屋，以及珍貴的百年地政文物檔案，推出「護產傳承系列嘉年華」活動，透過歷史場域與創意策展交織，吸引各地民眾走進東勢，感受土地、制度與人文情感交融的深刻底蘊。

+ 地政局長曾國鈞表示，東勢地政所榮獲國發會第二十二屆「機關檔案管理金檔獎」，展現地政團隊在檔案保存與管理上的專業成果。

該所承接市府管理的昭和年代日式木屋，在有限人力與經費條件，齊心投入百年檔案維護與活化，結合防詐宣導守護民眾產權、推動地籍圖重測與圖根點布設以化解界址爭議。

東勢地政所主任陳應欽指出，具有一0四年歷史的「樟樹公」與昭和時期日式木屋，建築與自然景觀，承載著地方生活記憶與世代故事。

守護這些珍貴文化資產，地政所十一月至十二月間舉辦「百年老屋?老樹?檔案展—護產傳承系列嘉年華」，展出內容涵蓋地政同仁手作的防詐食盒、阻詐趣味粿粄、地政問答紙粽、老檔案與業務圖像遊具箱、丁粄與鯉魚圖根點展示，以及多語防詐影片、圖板與歷年地籍圖重測沿革，串聯歷史、地政與在地文化多重面向。

活動期間特別於冬至前夕，地政局、鄰近機關與志工共同為百年樟樹換上象徵祝福與守護的嶄新紅布條，夜間點亮三層樓高的聖誕樹燈飾，照亮台三線沿線景觀，象徵地政服務邁向永續、共融的新里程。