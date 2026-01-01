百年地鐵站宣誓就職 曼達尼成紐約史上最年輕市長

美國民主黨左翼政治新星曼達尼(Zohran Mamdani)今天(1日)午夜過後正式就任紐約市長，他在曼哈頓一處已停用、深具歷史意義的地鐵站宣誓就職。

曼達尼手按古蘭經進行宣誓，正式成為美國最大城的首位穆斯林市長。

曼達尼在簡短致詞中表示：「這真的是我一生中最大的榮耀與特權。」

這場私人就職儀式由其政治盟友、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)主持，地點選在舊市政廳站，這是紐約最早期的地鐵站之一，以壯觀的拱形天花板聞名。

曼達尼在上任後的首度公開致詞中表示，這座老地鐵站「見證了公共運輸對我們城市活力、健康與歷史傳承的重要性」，並同時宣布任命佛林(Mike Flynn)出任新任交通局局長。

曼達尼將於當天下午1時(台灣時間2日凌晨1時)在市政廳舉行更盛大的公開就職典禮，由美國聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)主持宣誓。桑德斯是他長期仰慕的政治人物。

曼達尼隨即將展開美國政壇最艱鉅的職務之一，也將成為全國高度關注的政治人物。

曼達尼除了是紐約首位穆斯林市長，同時也是首位南亞裔、以及首位出生於非洲的市長。34歲的曼達尼也是百年來最年輕的紐約市長。

在競選期間，他以「可負擔性」為核心政見，讓這個詞成為跨越政治光譜的熱門關鍵字。這位民主社會主義者承諾推動具改革性的政策，降低全球最昂貴城市之一的生活成本，包括推出免費托育、免費公車，以及對約100萬戶家庭實施凍結租金措施。

他也必須面對其他市政現實，包括垃圾、降雪與鼠患問題，以及地鐵延誤與路面坑洞帶來的民怨。

曼達尼接手的是一座正逐步復甦的城市。在歷經COVID-19疫情後的緩慢復原後，紐約的暴力犯罪率已降至疫情前水平，也迎來觀光客回流，疫情期間一度飆升的失業率也已回到疫前水平。不過，物價與租金持續攀升，仍是紐約市民最關切的民生議題。

曼達尼同時也必須與共和黨籍總統川普(Donald Trump)打交道。在選戰期間，川普曾威脅，若曼達尼勝選，將切斷對紐約的聯邦資金，並一度暗示可能派遣國民兵進駐。

不過，川普在之後出乎各界意料之外，於選後邀請曼達尼前往白宮會面，雙方互動氣氛緩和。川普當時表示：「我希望他能把工作做好，也會幫助他把工作做好。」

儘管如此，有鑑於雙方在多項政策上存在深刻分歧，特別是在移民議題上，兩位領導人之間的緊張關係幾乎勢必再度浮現。