



彰化縣縣定古蹟南瑤宮歷經百年規模最大的整修工程，第一期修復順利完工，並自1月30日起一連三天隆重舉行重修入火安座大典，31日迎來最重要的安座儀式，場面莊嚴熱鬧，象徵這座歷史信仰重鎮再度展現風華。

彰化縣長王惠美出席表示，南瑤宮不僅是縣定古蹟，更是具有高度藝術與歷史價值的重要文化資產。圖／彰化縣政府提供

南瑤宮第一期修復工程總經費達6,557萬元，針對正殿、護龍及三川殿進行全面整修，工程於112年7月動工，並於114年12月順利竣工。安座當日清晨，由與南瑤宮擁有近兩百年「姐弟情誼」的彰邑彰山宮老池王鑾轎與駕前陣頭擔任先鋒，護送媽祖神尊遶境彰化四城門後回鑾安座，並由彰山宮池府王爺協助開廟門，由開基三媽率先入殿，其餘媽祖神尊依序安座，儀式依循古禮，隆重圓滿。

彰化縣長王惠美出席表示，南瑤宮不僅是縣定古蹟，更是具有高度藝術與歷史價值的重要文化資產。文化部文化資產局先於107年核定規劃設計經費250萬元，111年再核定修復工程經費6,557萬元。工程期間通過文化局工程督導、縣府施工查核及文化部工程查核，均獲甲等評定，顯見修復品質深獲肯定，今日入火安座更具重要意義。

扮成鍾馗的法師主持下正式打開整修已兩年多的南瑤宮廟門。圖／彰化市公所提供

王惠美也指出，文化資產局於114年再核定「南瑤宮彩繪調查研究及設計計畫」，總經費420萬元，由中央、縣府與彰化市公所共同投入，後續將逐步推動第二期修復工程，期盼讓南瑤宮完整重現歷史風貌。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，本次修復著重結構安全與古蹟保存，包括木構件白蟻蛀蝕、腐朽乾裂、磚牆裂損及屋脊破損等問題全面改善，修復完成後仍維持「修舊如舊」原則，保留古蹟原貌。文化局則強調，南瑤宮自清代以來歷經多次重修，匯集多位名匠心血，是臺灣媽祖信仰史與傳統工藝的重要見證，深具文化價值。

百年大修復圓滿完成，彰化縣定古蹟南瑤宮重修入火安座盛大登場。圖／記者鄧富珍攝

百年大修復圓滿完成，彰化縣定古蹟南瑤宮重修入火安座盛大登場。圖／彰化縣政府提供

