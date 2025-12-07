百年大榕樹成中路守護者 中路國小校慶溫馨揭牌「受保護樹木」

▲市府農業局共同為逾百年的大榕樹舉行「受保護樹木」揭牌儀式，中路國小師生、與會長官貴賓及家長們和百年老榕樹合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市阿蓮區中路國小今（6）日校慶運動會，特別與市府農業局共同為矗立校門逾百年的大榕樹舉行「受保護樹木」揭牌儀式，成為阿蓮區第一棵受保護樹木（編號：阿蓮保001）。在學生演奏與師生家長、社區人士見證下，老榕樹象徵的地方記憶、校園生態教育與永續理念再度被喚起。

▲中路國小弦樂團在老榕樹前演奏悠揚樂曲

校長汪正中表示，這棵大榕樹是中路居民與校友共同的情感標誌，也是學校環境教育的重要教材。未來將以「走讀阿蓮」課程串連老樹、文史與自然環境，引導孩子從熟悉的榕樹出發認識土地，深化在地關懷與永續精神。

▲高雄市政府農業局副局長高鎮遠致詞

農業局說明，高雄現有741棵特定紀念樹，其中18棵具特殊代表性，依《森林法》列為受保護樹木。中路國小大榕樹經專家審查後列管，期間也進行多次健檢與棲地改善，包括調整車行動線、擴大根系空間、設置氣根導氣管等，確保老樹能持續健康生長。

▲長官貴賓與小朋友們共同以鵝卵石鋪設，對榕樹爺爺的祝福與守護，更是傳承和永續的開始。

林業保育署屏東分署指出，森林法增訂的樹木保護專章讓非森林樹木也能受法律保障，並感謝市府長年推動普查、維護與健檢，讓承載地方記憶的珍貴老樹能永續保存。

▲樹木專業養護團隊向小朋友解說樹木棲地改善與樹木保護的重要性，並且準備高科技的「樹木照妖鏡」，讓師生親身體驗如何透過「3D應力波」檢測樹木內部損壞情形，藉以評估樹木的安全性以及治療方式，同學們不僅充滿好奇，也在心目中種下了保護樹木、友善環境的種子。

揭牌後，農業局舉辦環境教育活動，由社區與樹木專業團隊分享老榕樹故事、示範3D應力波檢測。孩子們透過實作認識樹木照護，將「愛樹護樹」的理念真正扎根。農業局長姚志旺表示，百年榕樹是社區文化資產，藉由此次儀式，盼讓城市綠資產與環境永續意識在下一代心中萌芽。（圖╱高市府農業局提供）