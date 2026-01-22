百年大黨這水準？藍營做「這圖卡」嗆總統 挨轟低俗幼稚、網路屁孩

即時中心／高睿鴻報導

國民黨及民眾黨近日強推多項高爭議法案，如財劃法修法、反年金改革、助理費除罪化等，將朝野對立態勢推升至最高點；豈料，因多項法案存在違憲及難以執行等疑慮，總統賴清德支持閣揆卓榮泰「不副署」，卻讓藍白氣炸，揚言彈劾總統。昨（21）日，立法院舉行彈劾公聽會，因賴清德決定不出席，藍營竟馬上做圖卡、將賴的肖像，搭配清朝皇帝及獨裁者袁世凱的衣著，諷刺賴專斷獨行；不過，此舉也引發旅美教授翁達瑞強烈抨擊。

「看了這張圖卡，我搞不懂為何台灣的選民還能忍受國民黨？」，翁達瑞開門見山地說。他進一步表示，當今國事如麻，台灣接連面臨美國的關稅談判、台海緊張情勢、網路假消息肆虐、台灣人口高齡化、出生率逐年下滑、高教師資斷層…等問題，嚴重影響下一代台灣人的福祉。然而，翁達瑞認為，本屆立委上任後，藍營即便取得最多席次、還聯合只有8席的民眾黨，卻在國會胡作非為，未曾針對國家面臨的挑戰，訂立有建設性的法案。

甚至，就連今年度的中央政府總預算，翁達瑞感慨地表示，在國民黨的杯葛下，甚至目前還躺在立法院，連一讀都沒有開始。他因此痛批，審預算的正事放著不幹，結果竟有空在國會提案、吵著彈劾賴清德。更讓翁達瑞傻眼的是，國民黨彈劾賴總統的理由竟然是「獨裁」；他直言，藍營貼出的臉書圖卡，場景就是立法院、發言台有個虛線人像、中間有個問號，暗示該來的人沒有來，也就是賴總統缺席彈劾公聽會。

而在發言台兩側，翁達瑞則說，國民黨各擺出一個合成人像，使用賴總統的面容，但衣著卻是北洋軍閥與大清帝國龍袍，隱喻賴總統的獨裁如同軍閥與皇帝。他對此憤怒地表示，真正的實情是，「賴總統來自民選，任期只有4年，何來獨裁的能耐？打開網路，到處可見詆毀與辱罵賴總統的言論，用詞低俗不堪。獨裁者怎可能遭受這樣的言語霸凌？」。

翁達瑞續指，在野黨的領導人，從國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、甚至白營前主席柯文哲，「幾乎每天指著賴總統的鼻子罵」，哪個獨裁國家有這麼跋扈囂張的在野黨？他甚至進一步表示，真的不敢相信國民黨中央會貼出這樣的圖卡，並直言說：「這張圖卡的內容毫無論述就罷了，連嘲諷的手法都不入流；這種文宣不過是網路小屁孩的水準，連圖卡的製作都稱不上精美」。

他也直言說，更令人難過的是，這張圖卡竟然還是出自國會最大黨，卻連政治鬥爭都做得如此幼稚低俗。「更讓人難以理解的是，為何選民能忍受這樣的國民黨？」，翁達瑞不解地問。

