百年宜大啟航未來 以AI、永續與跨域創新開創新世紀

國立宜蘭大學榮獲二O二六《遠見》USR 績優獎，由教育部長鄭英耀（左）頒予宜蘭大學校長陳威戎（右），肯定宜大深耕永續、展現百年學府的綠色永續硬實力。（圖：宜大提供)

▲國立宜蘭大學榮獲二O二六《遠見》USR 績優獎，由教育部長鄭英耀（左）頒予宜蘭大學校長陳威戎（右），肯定宜大深耕永續、展現百年學府的綠色永續硬實力。（圖：宜大提供)

創校於一九二六年的國立宜蘭大學，二O二六年正式迎來建校百年。從早期農林教育扎根地方，到今日發展為兼具教學、研究、產學合作與國際交流能量的綜合大學，宜大始終秉持務實創新的精神，回應社會需求與產業發展趨勢。面對數位轉型、人工智慧及永續發展浪潮，學校以智慧科技、跨域創新及永續治理為核心發展方向，展現百年學府穩健向上的辦學能量。

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永續治理深獲肯定，開創百年嶄新篇章。永續發展不僅是一項目標，更是一所大學對未來世代的承諾。宜蘭大學長期推動環境永續、社會責任及地方創生，積極將聯合國永續發展目標（SDGs）融入教學、研究與校務治理之中，二O二六年第七屆《遠見》USR大學社會責任獎中，宜大持續榮獲「永續報告書組」績優獎，展現百年學府兼顧教育使命與社會影響力的實踐成果。從智慧科技的前瞻布局、無人載具的創新發展，到深耕地方與鏈結國際，站在建校百年的重要時刻，宜蘭大學不僅傳承歷史，更積極定義未來。面對全球科技變革與永續發展趨勢，學校將持續發揮高等教育影響力，培育具備國際視野、創新思維與社會責任感的新世代人才，讓每一位走進宜大的學生，都能在這片充滿可能的校園中找到自己的方向，成就屬於自己的精彩未來，並與宜大共同開啟下一個更加卓越的百年篇章。

百年辦學厚植實力，國際排名與辦學績效持續提升。宜蘭大學近年在教學品質、研究表現及國際能見度方面皆有亮眼成果。二O二六年THE世界大學排名中，宜大名列全球一五O一+，位居國內公立一般大學第十三名、全國第廿九名，展現穩定成長的學術能量與國際競爭力。一一四學年度學士班註冊率達百分之九十八點0九，排名全國公立大學第四名，辦學品質深獲學生與家長肯定。宜大同時為國立大學系統（NUST）成員之一，與全臺15所國立大學共享課程與學術資源；並與全球88所國際姊妹校建立合作關係，提供交換學習、雙聯學位及海外研修等多元機會，拓展學生國際視野與跨文化能力。宜大長期透過企業命題專題、校外實習、技術研發及產業合作計畫，強化學用接軌成果。在《二O二六大學品牌力》評比中，宜大榮獲產學力全臺第七名、研發力全臺第八名，其中生物資源學群畢業薪資力更高居全臺第三名，也展現學校在研究創新與產業鏈結上的卓越表現。

AI驅動創新發展，成為東部智慧科技重要基地。在這個AI浪潮席捲全球的時代，宜蘭大學近年積極投入AI教育與智慧科技發展，不僅為教育部臺灣大專院校人工智慧學程聯盟(TAICA)夥伴學校，學校更建置東部地區最大規模的「AI賦能教室」，配置八十席高效能AI工作站及先進GPU運算設備，可支援生成式AI、智慧影像辨識、AI程式開發及跨域應用等課程需求。同時透過AI推動辦公室整合校內資源，並與AWS、資策會及國際科技夥伴合作，推動智慧科技應用與數位創新發展。此外，也持續辦理AI論壇、工作坊及科技交流活動，引導學生掌握最新技術趨勢與產業脈動，建立東部AI教育與創新應用的重要據點。

布局無人載具與產學合作，鏈結國家戰略產業。不僅是AI發展，宜蘭大學亦積極投入無人載具與智慧應用領域，成立全國少數結合無人機技術與智慧農業應用的「無人機應用暨智慧農業碩士學位學程」，並規劃朝設立「無人載具暨人工智慧研究所」及「無人載具專業研究學院」發展。

此外，宜蘭大學充分運用宜蘭得天獨厚的地理環境優勢，積極規劃於城南校區建置無人載具實證場域及專用測試廊道，整合海岸、河川、平原與山區等多元場景，發展海空無人載具測試與驗證能量。未來除作為飛行訓練、考照及技術驗證的重要據點外，更將串聯教學、研發與產業資源，推動創新技術落地應用，逐步打造北臺灣具指標性的無人載具發展基地。