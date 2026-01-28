百年客庄迎馬戲！東勢新丁粄節好運再加「馬」

東勢新丁粄節好運再加「馬」，2月27日、28日在東勢客家文化園區盛大登場（圖:中市府提供）

新成國小學童「幸福新丁粄」為新丁粄節揭開序幕（圖:中市府提供）

「2026臺中東勢新丁粄節」將於2月27日、28日在東勢客家文化園區盛大登場，今年首度攜手臺灣頂尖當代馬戲團隊FOCASA，為百年客庄節慶注入全新藝術能量。臺中市政府邀請全國民眾，春節後走進臺中山城，看大粄、賞馬戲、品文化，一起過一個最有客家味的新丁粄節。



臺中市客委會說明，園區內一年一度的120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，在二天活動晚間6點分享給現場民眾；民眾也可前往北興里雙福祠參與求子儀式，或至東勢文昌廟祈求學業順利，3月3日更將於多座伯公廟舉辦原汁原味的「鬪粄」活動，完整展現客庄文化底蘊。

客委會主委江俊龍表示，「臺中東勢新丁粄節」源自客庄超過百年的民俗文化，承載著對家庭、生命與分享的祝福。今年以「好運再加『馬』」為主題，邀請由「十大傑出青年」林智偉團長率領的FOCASA馬戲團，首度走進臺中山城，2月27日晚間在東勢客家文化園區帶來親子馬戲劇場《潘朵拉的盒子》，讓新丁粄節從廟埕走向國際級舞台，成為今年活動最大亮點。

江俊龍主委進一步指出，今年活動延續「鬪粄文化」、「願生樂養」與「分享喜悅」三大核心精神，在主視覺設計上也別具巧思，特別邀請藝術家丘璦珍老師，以「麒麟送子」為創作概念，將象徵祥瑞與守護的麒麟融入設計之中，搭配代表男丁的龜粄與女丁的桃粄，完整呈現新丁粄節祝福生命、共享喜悅的文化意涵，讓傳統民俗以更溫暖、現代的方式被看見。

客委會說明，活動響應「臺中Hi8，全城開趴」，規劃8大主題活動。2月27日上午將由FOCASA馬戲團、青楓舞劇坊、東勢山城兩廣醒獅團領銜，結合20多組踩街團隊，自東勢國中出發，行經三民街、中山路，一路踩街至東勢客家文化園區，為活動揭開熱鬧序幕；晚間由FOCASA馬戲團演出《潘朵拉的盒子》。2月28日晚間，則由明哥菜車樂團、小男孩樂團等多組表演團隊接力演出，打造山城最熱鬧的客庄夜晚。