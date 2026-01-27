百年客庄迎馬戲 東勢新丁粄節躍上國際舞台





「2026台中東勢新丁粄節」將於2月27日、28日在東勢客家文化園區盛大登場，今年首度攜手台灣頂尖當代馬戲團隊FOCASA，為百年客庄節慶注入全新藝術能量。市府客委會於台灣大道市政大樓舉辦活動記者會，由主委江俊龍代表市長盧秀燕主持，宣布此項融合傳統民俗與當代表演藝術的年度盛事正式啟動，邀請全國民眾春節後走進山城，感受最有活力的新丁粄節。

客委會主委江俊龍表示，打造具代表性的「客家節慶品牌」是盧市長重要施政方向之一，「台中東勢新丁粄節」源自客庄超過百年的民俗文化，承載著對家庭、生命與分享的祝福。今年以「好運再加『馬』」為主題，特別邀請由「十大傑出青年」林智偉團長率領的FOCASA馬戲團，首度走進台中山城，於2月27日晚間在東勢客家文化園區帶來親子馬戲劇場《潘朵拉的盒子》，讓新丁粄節從廟埕走向國際級舞台，成為今年活動最大亮點。

江俊龍指出，今年活動延續「鬪粄文化」、「願生樂養」與「分享喜悅」三大核心精神，在主視覺設計上也別具巧思，特別邀請藝術家丘璦珍老師，以「麒麟送子」為創作概念，將象徵祥瑞與守護的麒麟融入設計之中，搭配代表男丁的龜粄與女丁的桃粄，完整呈現新丁粄節祝福生命、共享喜悅的文化意涵，讓傳統民俗以更溫暖、現代的方式被看見。

江俊龍提到，新丁粄不分男女，象徵對新生命的祝福。盧市長上任7年來，市府持續以實際政策支持年輕家庭，從公托倍倍增、公幼加量、區區親子館，到今年推動的「台中愛胎萬計畫」，以具體行動打造願生、敢生、安心養的友善城市，讓新丁粄節所傳遞的「願生樂養」精神，落實在市民日常生活中。

立法院副院長江啟臣表示，新丁粄節不只是祈福活動，更展現客家文化對家庭與世代的重視。今年活動選在連假期間提前登場，結合踩街、藝文表演與親子活動，讓更多家庭能一起走進東勢，感受客庄的人情味與文化魅力。

客委會說明，活動響應「台中Hi8，全城開趴」，規劃8大主題活動。2月27日上午將由FOCASA馬戲團、青楓舞劇坊、東勢山城兩廣醒獅團領銜，結合20多組踩街團隊，自東勢國中出發，行經三民街、中山路，一路踩街至東勢客家文化園區，為活動揭開熱鬧序幕；晚間由FOCASA馬戲團演出《潘朵拉的盒子》。2月28日晚間，則由明哥菜車樂團、小男孩樂團等多組表演團隊接力演出，打造山城最熱鬧的客庄夜晚。園區內一年一度的120斤超級新丁粄龜粄與桃粄，將於兩日晚間6時分享給現場民眾；民眾也可前往北興里雙福祠參與求子儀式，或至東勢文昌廟祈求學業順利，3月3日更將於多座伯公廟舉辦原汁原味的「鬪粄」活動，完整展現客庄文化底蘊。

今日記者會由明哥菜車樂團與東勢新成國小帶來熱鬧開場，現場並啟動活動裝置、分享新丁粄，象徵好運傳遞。客委會誠摯邀請全國民眾春節後走進臺中山城，看大粄、賞馬戲、品文化，一起過一個最有客家味的新丁粄節。更多活動資訊請至「台中東勢新丁粄節」臉書粉絲(https://www.facebook.com/SinDingBan)專頁查詢。

