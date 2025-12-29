百年小鎮的鹽選生活 人文、自然、經濟共鳴 與鹽水的永續約定

數以萬計的蜂炮齊聲迸發，祈願新的一年平安順遂。圖／華新麗華提供

百年前，鹽水是台灣第四大城市，月津港船舶雲集、商賈穿梭，但隨著水道淤積、鐵路興起，港口功能不再，昔日風華漸漸退去。不過，鹽水沒有就此沉寂，而是以另一種方式定義自身風華，從文化傳承、鄰里關懷、環境保護到創造就業，廠區位於鹽水的華新麗華也參與其中，與在地攜手合作，續寫百年小鎮故事。

離開與留下之間 有陽光下的守望

提起鹽水，多數人想到的是元宵節萬人空巷的蜂炮盛會，但節慶過後，小鎮恢復平日寧靜，青年人多半離鄉打拚，留下老人家獨守空蕩蕩的屋子。根據統計，鹽水65歲以上人口比例高達24%，每5位居民就有一位是老年人，已邁入超高齡社會。隨著獨居與弱勢長者人數增加，照護資源的即時性、完整性極為重要。

廣告 廣告

為了改善長者的生活品質，守護弱勢長輩的華山基金會提供關懷訪視、物資協助、陪同就醫、房屋修繕等服務。華山基金會台南B區市站長林芝瑤感謝在地企業的支持，讓鹽水愛心天使站能將工時妥善運用在服務上，針對一些特殊狀況的長輩提供更有質量的協助。

在地長者來到汫水社區關懷據點，參加由華山基金會與企業志工攜手舉辦的感恩餐會。（圖片來源／華新麗華）

與眾不同的課 點亮世代新希望

位於台南市邊陲的鹽水，許多孩子走在相對艱辛的求學路上。坔頭港國小校長關向君感慨地說：「這裡雖然是偏鄉，但我們的小朋友一樣很聰明，他們只是更需要資源跟機會。」

國小階段是知識啟蒙的起點，為提升學生的閱讀素養，當地國小教師群攜手華新麗華，引進國語日報的讀報教育資源，由教師進行讀報教學，引導孩子從新聞認識世界，深化閱讀理解與獨立思考的能力，為下一代點亮無限可能。

月津國小校長丁女玲分享，過去學生對課本以外的知識興趣缺缺，但自從參與讀報教育後，彷彿打開一扇通往世界的門，學習觸角延伸得更廣更遠，開始主動關心氣候變遷、科技趨勢、環境永續等議題，甚至提出自己的見解。

由學校攜手企業、國語日報社舉辦的讀報闖關活動，將《國語日報》上的語文、科學、生活知識與邏輯推理內容，轉化成趣味關卡。（圖片來源／華新麗華）

選擇留下來 因為有家、有未來

日漸提升的生活品質，以及優質產業創造的就業機會，正悄悄改寫人口遷移的趨勢。據戶政事務所統計，2010至2022年，鹽水社會增加率呈現負成長，但近2年翻轉為正值，代表儘管仍有人選擇離開，但更多北漂族與外地人才選擇回流或定居於此。

1993年，華新麗華在鹽水設立不銹鋼廠，如今該廠成為台灣不銹鋼產業的重要據點，員工人數約1500人，其中85%來自在地人才，青年不再遠走他鄉，選擇留在熟悉的家園。

華新麗華不銹鋼事業總經理陳忠勳強調，「我們致力於解決北漂青年返鄉的就業問題，對社會穩定性跟區域發展的平衡性有很大意義。」他深信，當年輕人願意留下來，年邁的父母能與所愛的人相伴，人與人的連結將使社會更和諧。

華新麗華鹽水廠創造1500個就業機會，影響數千個家庭的生活。（圖片來源／華新麗華）

從人文出發、以永續為核心，華新麗華攜手在地社區，為百年小鎮鹽水締下一個綠色約定。這個約定，將在每位居民的生活中延續，在人華新麗華不只是一家企業，也是居民信賴的好鄰居，除了長期投入鄰里關懷、孩童教育、創造就業機會，每年也贊助支持鹽水最具代表性的蜂炮盛會，並協助區公所推動社區環境美化，認養廠區周邊道路樹植、排水渠道清淤，以及鄰近公園的維護工作，為地方打造更宜居的生活環境。文、自然與產業之間，找到剛剛好的平衡。

(原始連結)





更多信傳媒報導

堅持做對的事 為新竹縣走長遠的路 新竹縣長楊文科 執政七年的承擔與堅持

「2025亞洲CI設計大展」12月27日盛大開幕 促進亞洲形象設計交流 展現企業識別專業能量

賴清德專訪談「沒有實力的和談都會淪為投降」言猶在耳 蔣萬安雙城論壇後共軍隨即軍演

