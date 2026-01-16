百年工業遺產再以擊樂迎新春 十鼓「風馳驥鳴」台日團隊共演

2026十鼓節「風馳驥鳴」活動將在春節連續假期登場。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由百年糖廠轉型的台南十鼓園區，農曆年再度安排精彩的擊樂演出，邀請來自國內，以及日本的知名團隊聯手獻藝，「風馳驥鳴」活動在春節連續假期登場，透過震撼人心的內容，為工業遺產帶來除舊布新的熱鬧喜氣，並傳遞島嶼文化的能量與精神。

十鼓節系列活動邁入第22屆，在農曆年假以定目擊樂形式推出，已成為台灣新春期間具代表性的應景盛事之一，受到國內外粉絲高度關注，尤其在百年工業遺產改造的夢糖劇場表演，效果十足，深獲好評。

活動主題為風馳驥鳴，集結台灣的十鼓擊樂團、手合鐵鼓樂團與日本的野武士太鼓團、現音楽師打友-DAYU團等共襄盛舉，攜手創造新春最震撼人心的定目擊樂盛會，今天熱鬧造勢，並開始售票，回響熱烈。

活動在2月17日(大年初一)至2月22日(初六)期間登場，跨國知名團隊齊聚，讓鼓聲奔馳百年糖廠，擊響新春文化能量；網路早鳥單場優惠僅至2月15日，指定場次席位數量有限，售完為止，現場也提供憑當日票加購場次票的服務，歡迎民眾把握新春時光，不要錯過。

今年的演出內容，十鼓擊樂團以台灣的土地、民俗與故事等為創作核心，結合世界打擊樂元素，呈現屬於島嶼的節奏篇章；手合鐵鼓樂團則跨界融合傳統鼓樂與現代搖滾，為百年糖廠釋放強烈動能。

野武士太鼓團承襲日本武士精神，以豪邁奔放的擊鼓力量震撼人心，現音楽師打友-DAYU集結日本各地演奏者，透過節奏、肢體與氣勢，展現獨一無二的現代和太鼓語彙。

十鼓擊樂團執行長江逸芹說，十鼓節被觀眾譽為「不用出國，就能一次欣賞多組國際團隊演出」的新春首選，今年在製作上全面升級，包含劇場舞台視覺、燈光設計與科技影像等整合，強化整體觀演層次，讓鼓樂不僅被聽見，更能在視覺畫面中形成完整敘事，特別選演經典作品 《山之喚》，以群鼓回應自然意象，向土地致敬，成為演出中的重要篇章。

手合鐵鼓樂團長謝家茗也指出，作品 《Be the Firework》 自「25擊」公演發表後獲得觀眾高度迴響，今年特地延伸至農曆年舞台，透過強烈節奏與跨界音樂語彙，代表萬象更新，以及正面能量的釋放，為節慶注入向前奔馳的動能。

而2026十鼓節期間，園區除了高水準的定目演出之外，也同步串聯系列的常態展覽、人氣體驗，讓觀眾展開一場穿越工業時代、遠古文明與想像世界的文化旅程。

「糖蜜展館」推出常態展覽《獸骨祭壇》，以百年糖業歷史的工業遺構為基底，延伸至恐龍時代與古埃及文明的想像脈絡，透過裝置藝術、光影的氛圍營造，重構一處介於史前巨獸、神祕祭儀，還有永恆信仰之間的沉浸式場景，引領觀眾走入橫跨時代與文明的想像空間。

另外，常態展《時空魔花》中的「魔域王座」，以及可深入了解糖業文化「一粒糖旅行」與製鼓工藝的「清溪林製鼓廠」文化路線，讓旅程在視覺、拍攝與知識體驗上也不斷向上延伸，值得推薦。

