百年工法復活！獅子鄉「龜甲屋」重現山林 半棟家屋首度公開亮相

▲族人以傳統工法復原的南排灣「內文式家屋」半棟展示，可清楚觀看弧形屋頂、柱枋組合及茅草覆頂技術，是珍貴的排灣建築文化再現。

【記者 王苡蘋╱綜合 報導】致力推動南排灣族傳統建築文化復振的屏東縣獅子鄉，日前攜手國立臺北藝術大學推出「san tapavi agan傳統家屋構築復振工作坊成果展」，以族人親手打造的「半棟家屋」作為核心展品，成功再現南排灣特有的龜甲屋建築技術，吸引地方民眾與研究者高度關注。

獅子鄉幅員廣大，匯聚Tja’uvu’uvulj（大龜文群）與Sapediq（射不力群）兩大排灣族社群，早期祖居地多位於山勢陡峭、風勢強烈之處。為適應環境，排灣族發展出以石材、木料、竹構及茅草覆頂的「內文式家屋」，並以半圓弧屋頂和穩固結構形成獨特外觀，因酷似龜甲，又被稱為「龜甲屋」。這類家屋兼具保暖、耐風與地形適應性，是珍貴的族群智慧結晶。

廣告 廣告

但受戰後遷村、建材取得不易與生活型態改變等因素影響，多數舊社家屋已不復見，技術更面臨失傳危機。獅子鄉公所自110年起啟動舊社遺址調查，113年與北藝大團隊合作，由許勝發助理教授率領研究，以文獻、遺構紀錄與耆老訪談重建家屋營造脈絡，奠定技術復振基礎。

本次工作坊歷時五個多月，由耆老指導、青年動手實作，從森林選木、傳統砍伐、樹料加工、立柱與架構，到竹編牆體與茅草覆頂，全程依循傳統工法復原。為便於觀察家屋結構，團隊以「半棟家屋」呈現，使柱枋組合、榫接技巧及內外空間配置能被清晰看見，成為兼具教育性與研究價值的重要成果。

成果展分為室內與戶外兩區。室內展出「舊社重構」、「內文式家屋構築技術」、「工具與材料」及「工作坊紀錄」等內容，以圖像、模型及影像呈現研究成果；戶外展出的半棟家屋則最受矚目，民眾可走入其間，近距離欣賞南群排灣家屋與北群石板屋截然不同的建築特色，感受排灣族因應自然環境所展現的細膩工法。

獅子鄉鄉長朱宏恩表示，龜甲屋是族群歷史與記憶的象徵，如今回到部落土地上，再度透過耆老與青年雙手重現，意義深遠。他感謝文化部文化資產局、屏東縣政府文化處及多所學術單位的協助，讓這項技術得以延續。

朱宏恩強調，成果展不是終點，而是文化復振的新起點。未來鄉公所將持續推動家屋研究與實作，期待更多青年加入，「不只是看家屋，而是一起來蓋家屋」，讓承載族群記憶的家屋再次在部落中屹立。（圖╱獅子鄉公所提供）