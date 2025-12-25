百年平和國小 明年增設幼幼班

南投縣平和國小舉辦百年校慶，受邀參與的家長（左則）聚集為孩子們（右側）拍照留念。（劉慧茹攝）

南投縣出生率持續下降，少子化問題日益嚴峻，2019年新生兒數為3135人，今年9月前僅1348人，導致部分小校招生困難。然而，位於南投市的平和國小，近年來因重視全人教育累積口碑，學生人數不減反增，並正設立3歲以下孩童可就讀的幼幼班，預計明年8月開始招生。

教育處長王淑玲表示，為保障學生受教權並完善教育資源，縣府每年都會檢討班級人數未達20人的小校整併情形，在考量交通距離及偏遠地區特性後，去年已有3所小校完成合併，今年將再評估3所，顯示少子化對南投縣教育體系帶來的衝擊。

25日南投市平和國小舉辦百年校慶，包括南投縣副縣長王瑞德，以及南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立等多位傑出校友到場共襄盛舉。學生一早集合在操場，以太鼓與歌唱表演為校慶活動揭開序幕。現場安排園遊會、傑出校友表揚、募書活動、社團成果發表及藝文特展等系列活動，邀請家長與校友共同參與，氣氛熱鬧溫馨。

校友們回憶，921大地震時平和國小校舍幾乎全毀，後續在民間企業與慈善機構協助下，於民國91年12月25日完工落成，今年選在25日行憲紀念日舉行百年校慶，別具意義。

校長張文馨明年任期屆滿8年，她上任後班級數從31班增加至37班，全校學生約900人，她在典禮中宣布將於明年8月招收3歲以下孩童就讀幼幼班，成為縣內在少子化趨勢下仍持續成長的學校之一。

張文馨指出，學校秉持「勤教嚴管」的理念，不僅重視學生學習表現，也強調生活規矩：「我們雖然是老校，但在教學環境更新與教學活動創新上，一直走在前面。」她也強調，教師用心教學與家長的信任，是辦學的兩大基石，也是平和國小在少子化趨勢下，學生人數不減反增的重要原因。

張嘉哲出席受頒傑出校友獎時表示，未來仍會持續為學校各項需求努力，尤其將爭取經費改善平和國小周邊道路；鄰近的市立圖書館明年正式開館後，也將募集更多親子與兒童讀物。

王瑞德是平和國小在地55年的老鄰居，2名子女也都是在台北打拚的校友。期待做阿公的他直言，若未來孫子交由他照顧，會選擇就讀平和國小。