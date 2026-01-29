百年情誼再續 日本富山縣冰見市長首訪高雄深化城市交流

延續跨越百年的城市情誼，日本富山縣冰見市長菊地正寬27日首度率團訪問高雄，拜會高雄市長陳其邁，雙方就觀光、文化、教育及智慧城市等面向深入交流，展現持續深化友好關係的高度共識。菊地市長此行並參訪高雄智慧運輸中心，實地了解市府在城市治理與智慧交通上的發展成果，對高雄運用AI與大數據分析，精準規劃交通疏運方案，留下深刻印象。

↑圖說：高雄市鼓山區的友好城市富山縣冰見市菊地正寬市長率團首訪高雄，與陳其邁市長就觀光、文化、教育及智慧城市等議題深入交流，持續深化兩市合作關係。（圖片來源：高雄市行國處提供）

陳其邁表示，高雄與冰見市的連結可追溯至百年前高雄城市發展初期，來自冰見市的台日實業家淺野總一郎曾於鼓山區設立水泥工廠，參與高雄港築港工程，形塑今日哈瑪星一帶的城市樣貌，為高雄現代化奠定重要基礎，也讓兩市結下深厚緣分。這份歷史情誼在近年持續透過文化、教育與民間交流深化，2020年高雄市鼓山區與冰見市正式簽署友好交流都市協定後，雙邊往來更加頻繁，交流層面也日益多元。

陳其邁指出，雙方在教育交流上成果豐碩，從國小、高中到大學皆有穩定互訪機制，學生透過實地交流分享彼此文化視角，累積深厚友誼。此外，高雄市立歷史博物館與冰見市立博物館締結友好後，攜手策劃舞獅文化交流展覽與講座，讓兩地民眾透過文化理解彼此城市脈絡，成為城市外交的重要亮點。

↑圖說：高雄市羅達生副市長出席「淺野總一郎翁事蹟顯彰會台灣・高雄支部冰見寒鰤魚懇親會」，冰見市以當令寒鰤魚入菜，分享在地美食文化與城市特色，透過美食交流展現兩市深厚情誼。（圖片來源：高雄市行國處提供）

菊地正寬市長則回顧，能登半島強震發生後，高雄市第一時間表達慰問，市民更自發書寫祈福卡片，為冰見市民送上溫暖祝福，讓冰見深刻感受到來自台灣的真摯關懷。他表示，自與高雄市鼓山區締盟以來，雙邊互動明顯升溫，近年赴冰見市的海外觀光客中，台灣旅客已占約一半，顯示交流成果具體反映在民間往來。即便歷經疫情與地震挑戰，冰見市仍持續與中山大學西灣學院、高雄市立歷史博物館等單位保持互動，交流從未中斷。

為延續交流熱度，冰見市與「淺野總一郎翁事蹟顯彰會台灣・高雄支部」於28日晚間共同舉辦「冰見寒鰤魚懇親會」，邀集產官學界人士齊聚一堂，透過日本冬季代表性食材「冰見寒鰤魚」，分享冰見市獨具特色的飲食文化。高雄市副市長羅達生出席致詞時表示，飲食文化往往是城市之間最貼近日常的交流方式，感謝冰見市帶來珍貴物產，期盼藉由這樣溫暖而具象的互動，讓高雄與冰見的百年情誼持續深化、歷久彌新。

