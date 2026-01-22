百年戲院1.91億成交！建商買下竟「暫緩開發」背後原因曝光

台中中區具代表性的「豐中戲院」，日前實價登錄揭露以總價1.91億元成交，買家經查為澄鎧建設。這座自1944年開始營業、2004年歇業的老戲院，閒置長達20年後終於易主。

位於成功路上的豐中戲院，前身最早是「豐中自動車株式會社」停車場，1944年改為「台灣歌劇戲院」，1953年後改建為放映洋片的「豐中戲院」，後轉為二輪電影院，於2004年正式關門結束營業。該戲院基地353坪，換算土地單價約76萬元，原先2022年開價總價2.85億元求售。

台灣房屋信實復興特許加盟店協理吳建緯指出，該案其實早在2024年8月就已成交，但因產權相對複雜、所有權人較多，光是辦理過戶流程就耗時約1年左右，直到近期才正式完成移轉，顯見老市區土地整合的不易。

據知情人士透露，建商原先看好中區再生商機，打算規劃小坪數的首購型產品，搶攻年輕族群市場。然而，隨著央行祭出嚴格的信用管制措施，加上目前銀行放款水位緊縮，建商在評估整體局勢後，目前傾向先暫停開發，靜待市場氛圍明朗。

實地走訪現場，發現成功路正門有圍欄圍起，側面則有拆除跡象，內部戲院座椅仍被保留。據指出，該建築物起造於民國23年，屬於高齡危險老舊建築，加上台灣地震頻繁，建商擔心老舊結構會有公共安全疑慮，因此先進行小幅度的環境整理與圍籬架設。經查詢台中市政府資料，目前該案尚未有拆除執照或建照的核發紀錄。

住展雜誌發言人陳炳辰分析，中區雖然屋齡普遍老舊，但擁有無可取代的商一高容積優勢，加上市府積極推動危老與都更，讓不少開發商願意進場獵地。從樂舞台、中森到如今的豐中戲院，老戲院的改建不僅是建築的更新，更是區域資金回流的風向球，在台中大車站計畫與LaLaport商圈外溢效應下，舊城區的補漲態勢依然確立。

