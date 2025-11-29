百年政黨再啟新程 國民黨嘉義市131週年黨慶展現團結力量

國民黨嘉義市黨慶，展現團結力量。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村／嘉義報導

中國國民黨嘉義市黨部二十九日在嘉義鈺通飯店舉行「中國國民黨131週年黨慶」大會，活動隆重溫馨，吸引兩百多位地方黨務幹部與基層黨員踴躍參加。會中除共同慶祝黨慶，也特別安排資深與晉齡黨員表揚典禮，以感謝長年支持黨務的義務幹部和忠誠黨員。

活動由嘉義市黨部主委主持。他致詞時表示，國民黨能走過 一百三十一年風雨，靠的正是每一位黨員的堅持與奉獻，尤其是深耕基層、默默付出的義務幹部，更是推動黨務的重要力量。他期盼老、中、青世代能攜手合作，讓國民黨在嘉義更扎根、更茁壯，共同迎向新的挑戰。

國民黨副主席季麟連出席致詞時指出，晉齡黨員是黨最珍貴的資產，他們以歲月累積的智慧與經驗，實踐黨的理念，並成為年輕黨員穩健前行的指引。他感謝所有資深同志多年來的付出，讓黨能在變局中依舊屹立不搖，並為下一代培育承擔使命的力量。

嘉義市長黃敏惠亦親臨頒發七十年黨齡獎狀。她表示，國民黨之所以能屹立逾百年，靠的是同志們無私無我、始終如一的相挺。她強調，國民黨雖曾有榮光，也面臨挑戰，但百年政黨不會自怨自艾，「千金可散去，但志節不會變」。面對執政黨的壓力，更要精誠團結，在鄭主席帶領下力求「藍天再現、重返執政」。她呼籲同志務必「莫散了團體、休灰了志氣」，並祝願黨運昌隆，也期許嘉義市持續成為最幸福的城市。

嘉義市黨部表示，131週年黨慶不僅是回顧歷史與傳承精神的時刻，更是重新凝聚向心、迎向未來的起點。未來將持續深化基層聯繫、強化黨務服務，讓黨在地方扎根更深，也讓更多黨員感受到前行的力量。

此次大會頒發 30、40、50、60 及 70 年晉齡黨員獎狀，向多年支持黨務的資深同志表達最高敬意。長期奉獻與堅持成為現場最動人的力量，氣氛溫馨感人。