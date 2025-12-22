百年故宮挨批守舊 外籍遊客僅微成長

今年是故宮博物院百年院慶，外籍參觀人數卻不如預期。圖為113年9月24日故宮博物院「大美不言」特展開幕。（本報資料照片）

今年是故宮博物院百年院慶，外籍參觀人數卻不如預期，根據統計，今年1到9月外籍參觀人數共66萬1767人次，相較去年同期僅65萬8853人次，僅些微成長。台大台文所教授蘇碩斌指出，故宮問題在於手法太舊，建議多跟國際交流、連結，開拓新視野。國民黨立委葛如鈞揭露，故宮目前沒有專職策展人，研究人員「一人多工」，凸顯政府對文化專業漠視與耗損。

蘇碩斌表示，藏品對博物館非常重要，故宮擁有雄厚資產，只要擺出來展覽，什麼都不用做，自然就會吸引觀光客前往觀賞；即便如此，國內策展人還是應該多跟國外交流，台灣並非沒有策展人才，而是人才視野不足，建議吸收國際級博物館策展思維及學習科技輔助。

蘇碩斌舉例，羅浮宮近年已經開始跟外面服裝設計師合作，把服裝設計引進展場，透過多方合作，吸引更多人願意展入展場；同時透過科技輔助，增加展場特色及解說方式，故宮卻還用傳統方式，多數藏品擺放在櫃子展出，全世界博物館玻璃透光度早已大幅進步，故宮卻還會反光。

葛如鈞也質疑，故宮策展人全部由研究人員「兼任」，每人每年最多要承擔多達6檔策展工作，故宮南北院共有53位研究人員，除策展，還要進行研究分析、接待外賓，甚至處理行政庶務等零碎工作。「一人多工」，是否工作負擔過重，影響策展專業跟品質。

針對人力問題，故宮博物院院長蕭宗煌日前在立法院備詢時答覆，所有博物館策展人都是由研究員擔任，例如文物研究員、教育推廣員、修復人員等輪流負責，一個展也可能是多人協力完成，不可能聘任只負責策展的人。

學者則表示，蕭宗煌的態度太保守，還在用傳統方式在做事情，國際視野不足，是現在故宮面臨的最大問題，建議政府應該多把策展人送到國外交流，開拓國際視野，才能讓故宮成為世界級的博物館，吸引更多國內外遊客慕名而來。