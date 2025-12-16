百年敷島町市場巡禮！裴社長探訪台中第三市場 大啖米其林肉圓

裴社長不僅在第三市場品嚐了在地特有的小吃「大麵羹」，還在後火車站附近發現連續獲得米其林推介的肉圓名店。（鏡好聽提供/何宗昇攝）

繼造訪充滿歷史感的台中第二市場後，《裴社長吃喝玩樂》將腳步轉向最具生活氣息的台中第三公有零售市場。這座市場創立於1922年日治時期，舊名「敷島町市場」，至今依然保留日式切妻造屋頂與紅磚山牆，充滿古色古香的日式風情。裴社長不僅在第三市場品嚐了在地特有的小吃「大麵羹」，還在後火車站附近發現連續獲得米其林推介的肉圓名店。

古早味大麵羹，搭配東泉辣椒醬更美味!

裴社長在第三市場找到一家約40年歷史的大麵羹老攤。他指出，「大麵羹」中的「羹」，其實是「鹼」的意思。這道小吃源於光復初期物資缺乏，麵條中加入鹼粉後能夠膨脹2到3倍，增加飽足感，意外成為台中獨特的平民美食。裴社長品嚐後，表示湯頭的鹼味明顯，保留了鹼水的滑潤感，但沒有過多的澀味。麵條吸飽湯汁後，富有彈性，口感宛如日本的烏龍麵。裴社長發現，將大麵羹加入台中人餐桌必備的東泉辣椒醬後，鹼味瞬間被壓制，甚至帶出鮮甜，更加美味。

大麵羹湯頭的鹼味明顯，保留了鹼水的滑潤感，但沒有過多的澀味。麵條吸飽湯汁後，富有彈性，口感宛如日本的烏龍麵。（何宗昇攝）

米其林推薦！肉圓控必吃後火車站名店

「台中肉員」的美味肉圓搭配冬粉湯和清爽甘甜的魚丸湯，價格實惠，讓裴社長直呼值得一去再去。（何宗昇攝）

離開市場，裴社長遵循友人建議，來到後火車站附近的「台中肉員」。這家創立於1933年、連續獲得米其林必比登推介的名店，僅販售肉圓、魚丸湯與冬粉湯。店家的肉圓採用冷溫浸泡。裴社長品嚐後，大讚粉皮薄而Q彈，肉餡緊實，帶有淡淡胡椒香，此外，裴社長強力推薦一定要加上店家的白色辣醬，這是讓肉圓更加好吃的祕密武器。美味的肉圓搭配冬粉湯和清爽甘甜的魚丸湯，價格實惠，讓裴社長直呼值得一去再去。

見證市場歷史的百年糕餅店「三廣食品店」

「三廣食品店」由雜貨商行轉型而來，裴社長最喜歡店裡的台式馬卡龍。（何宗昇攝）

此次第三市場之旅，裴社長還探訪創立於1922年的百年糕餅老店「三廣食品店」。這家店由雜貨商行轉型而來，以「鳳梨酥、太陽餅、杏仁香片」三寶聞名。裴社長品嚐鳳梨酥，誇讚甜味溫柔，很有個性，而他最推薦店裡的台式馬卡龍。裴社長預告，下一集將前往庶民小吃大本營——台中第五市場，繼續挖掘台中在地的美味小吃。

