百年斑鳩媽祖鑾駕首停斗六分局 香火直抵警界最前線 警民合祈境安心安

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】百年古香路斑鳩媽祖徒步繞境活動，今(28)日自清晨啟程，千名信眾隨行擁簇，沿途鼓聲震天。鑾駕行抵斗六市區時，首次停駕斗六分局，引發民眾驚呼與關注。分局長李宗儒率隊迎駕，於分局前虔誠上香祈福，希望在媽祖庇祐下，轄區治安更穩、交通更順、警勤更平安。這場宗教與治安力量的交會，不僅凝聚民氣，也成為地方難得的動人畫面。

百年古香路斑鳩媽祖徒步繞境活動，首次停駕斗六警分局。(記者廖承恩翻攝)

斑鳩媽祖遶境具有逾百年歷史，是中台灣重要宗教文化盛事。今年路線行經斗六市中心，隊伍抵達斗六分局時，信眾與警民即刻匯聚，分局門前香案備妥，氛圍肅穆而莊嚴。這也是遶境史上少見的「神轎停駐警局」場景，吸引路過民眾紛紛駐足。

李宗儒分局長親率副分局長與各組主管恭迎媽祖鑾駕，在鑼鼓聲與陣頭環繞下，上香、行禮、祝禱一氣呵成。他特別祈求警察同仁在擔負治安與交通重任時能平安順遂，身心康健，家庭幸福，盼藉宗教信仰強化士氣，為第一線警勤增添安定力量。

分局長李宗儒率隊恭迎斑鳩媽祖鑾駕，儀式莊嚴隆重。(記者廖承恩翻攝)

不少執勤員警在不影響勤務下短暫參與祈福，有人雙手合十默禱，有人輕聲祝願「平平安安」，形塑難得一見的溫暖畫面。員警表示，面對節慶、假期及大型活動的高強度勤務，能在分局前獲得媽祖駐駕庇祐，是對他們最踏實、最貼近的力量支持。

李宗儒進一步向媽祖祈願，期盼斗六市區治安持續穩定，不論是夜間巡邏、交通疏導、校園周邊安全或偏鄉道路守護，都能在神明庇護下更為周全。他強調，警察的責任是讓每一位民眾「走得安心、住得放心」，而宗教文化更能為城市注入集體安定感。

李宗儒率副分局長及主管上香行禮祝禱，場面莊嚴。(記者廖承恩翻攝)

當鑾轎緩緩起駕離開分局時，許多民眾紛紛高舉手機拍下珍貴瞬間，不少信徒向員警致意，感謝警方長期守護社區安全。巡境隊伍也向分局致謝，表示媽祖駐駕警局，象徵神明對執法者的肯定，更象徵警民同心護佑地方平安。

斗六分局表示，斑鳩媽祖繞境不僅是宗教儀式，更是凝聚地方感情、展現社區力量的重要文化資產。此次鑾駕停駕分局別具意義，除象徵神威庇祐，也深化警民合作、共同祈願安居樂業的願景。分局將持續以最堅實的治安與交通維護，與地方攜手打造更安全、穩定、值得信賴的宜居城市。