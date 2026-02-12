百年日治古道重生！八通關越嶺道鹿鳴吊橋段2/13開放
林業及自然保育署花蓮分署宣布，歷經多次颱風重創的日治時期「八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段」已完成修復，將於本月13日週五全線開放通行。該古道在113年底遭康芮颱風豪雨侵襲，路況柔腸寸斷、幾近全毀，經過114年6月展開的修復工程，終於在春節前夕完成清整作業。
為重現日治時期越嶺道路工法，花蓮分署委託木本設計有限公司執行修復工程，並邀請台灣千里步道協會參與，結合古道鄰近部落族人，採用手作步道方式進行。工程團隊於現地取材，以石塊疊砌護坡，施作過水路與半邊橋，維持古道沿山腰等高線緩升緩降、無設置階梯等原有特色，回復古道歷史風貌。
這條起自璞石閣(今玉里)、西抵中央山脈大水窟山的八通關越嶺道路東段，是日本政府自1919年起興建的重要山岳道路，目的為壓制拉庫拉庫溪流域布農族人。鹿鳴吊橋初建於1920年，全長約180公尺，橫跨拉庫拉庫溪南北兩岸，花蓮分署於民國95年將鹿鳴吊橋至卓樂國小後方的產業道路整修為自然步道，全長約2.7公里。
步道全線位於闊葉林中，遊客可觀察亞熱帶植物生態，行經吊索橋時能欣賞寬闊的溪景，是一條兼具自然資源及人文歷史的景觀步道。花蓮分署表示，適逢春節連假，誠摯邀請民眾前往踏青，循著百年前鑿壁而建的古道漫行，眺望遼闊的拉庫拉庫溪景致與稻秧如織的南安田區，聆聽溪澗流水與鳥鳴交織，安排一趟舒心療癒的森林之旅。
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導 林業及自然保育署花蓮分署今（12）日指出，所轄分署之日治時期「八通關越嶺道路鹿鳴吊橋段」，於113年年底受康芮颱風挾帶豪大雨影響，造成多處災害，路況柔腸寸斷、幾近全毀。花蓮分署於114年6月展開修復工程，期間雖再歷經多次颱風侵襲，仍克服困難，近日已完成清整作業，將訂於115年2月13日全線開放通行。 花蓮分署表示，八...