百年未中斷！排灣族五年祭文物館在哪？文化處：用地經費待研議

國民黨台東縣議員蔡玉玲關心土坂部落五年祭文資保存。(台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真)

台東縣達仁鄉土坂部落排灣族Maljeveq（五年祭）自日治時期延續至今，為全台唯一百年未中斷的重要祭儀，更是重要無形文化資產。台東縣議會今（3）日審查文化預算，縣議員蔡玉玲質詢指出，縣府多年編列博物館與地方文化館相關經費，卻未設置五年祭專屬文物館，認為相關保存作為不足，文化處則回應，因涉及用地與建物，仍待長期規畫。

蔡玉玲指出，全台排灣族部落眾多，實際持續完整辦理五年祭的僅有土坂部落，每逢祭儀吸引各地頭目、觀光客共襄盛舉，五年祭已是台東極具代表性的原民文化資產，但至今未設置完善文物館紀錄祭儀由來、沿革與文物保存，只有零散紀錄，她認為，既然縣府高度重視地方文化，五年祭更應列為優先保存對象，應思考編列文物館相關預算。

廣告 廣告

台東縣達仁鄉土坂部落排灣族Maljeveq（五年祭）。(摘自台東縣長饒慶鈴臉書／蔡旻妤台東傳真)

文化處長李吉崇回應，五年祭具文資身分，可依法啟動紀錄、保存與傳習等機制，針對設置專屬文物館，他說明，場館牽涉用地取得與建築經費，並非短期可完成。

蔡玉玲認為，用地問題可由地方提供協助，若縣府願意編列預算，議會也會支持推動，她建議重新檢討預算，希望明年起啟動具體規畫，避免珍貴文化流失。

更多中時新聞網報導

保健》異位皮炎癢到失眠 標靶藥助改善

周定緯謝王偉忠提攜「像我在演藝圈的父親」

重啟核電先做政策環評 挨批雙標