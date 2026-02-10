百年林場迎新春 羅東林業文化園區推三大限定活動邀您慢活過馬年

羅東林場在春節推出三大主題活動邀請民來春遊林場。（林保署宜蘭分署提供）

記者張正量／宜蘭報導

二０二六年適逢園區邁入第一百０二年，林業保育署宜蘭分署特別將今年春節主題定調為「馬年春節慢活趣」，誠摯邀請民眾在連假期間走進這座融合歷史、人文與生態的場域。

為迎接新春，園區特別推出三大限定活動增添年節喜氣。首推「林場運材納福 馬年集好運」（二月十四日至十五日及二月十八日至二十二日），遊客走訪園區角落集滿指定紀念章，即可參加抽獎，有機會獲得超人氣的領角鴞布偶及店家優惠；「好馬吉新春轉好運」於初二至初六每日下午一時在遊客中心登場，透過解說與旋轉輪盤有獎徵答，贈送限定小禮物；此外，「森林大戲院～野望陪你過好年」每日上下午播映精彩生態影片，結合互動、知識與趣味，適合闔家共賞，讓假期充滿歡笑與收穫。

春節期間，園區特色賣店亦熱鬧迎賓。「湖畔森林」於初一開館，販售國產材文創商品；初二起，「木育森林館」、「製材專賣所」及「森本屋」同步營運，特別提醒，除夕（二月十六日）及初一（二月十七日）僅開放戶外空間與遊客中心，初二至初六各展示館舍全面開放，並提供多場定時導覽解說。