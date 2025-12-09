百年歷史屏東酒廠 獲環境教育設施認證

〔記者楊媛婷／台北報導〕具百年歷史的屏東酒廠今(9日)獲環境部認證通過成環境教育設施場所，環境部國家環境研究院表示，該酒廠是全台首座以米酒釀造為主題的環境教育設施場所，建築物具歷史意義外，酒廠的玻璃酒瓶回收率高達9成外，還將酒糟用來沼氣發電，平均每20.7公斤的酒糟可產生1度電。

屏東酒廠創設於1923年，是南台灣最大紅標米酒的生產基地，國環院表示，該酒廠以通過環境教育設施場所認證，該廠持續將隱藏在生產線後方的節能技術、廢棄物減量、水資源循環等系統，全部轉化為可以看見、可以實作的教學內容，讓民眾理解酒廠如何做到循環經濟與製程零廢棄。

國環院指出，屏東酒廠將酒糟用於沼氣發電，讓農業廢棄物轉為能源，平均每20.7公斤的酒糟可產生1度電，酒廠將玻璃酒瓶回收率推高至9成，每支酒瓶重複使用次數達5次，釀酒製程所產生的污泥也轉化為有機肥，每年可達68公噸，這些污泥應用於廠區綠化空間。

屏東酒廠表示，該廠生產的每瓶米酒不僅是百年工藝，也是對土地、資源、環境永續的承諾，這次可通過認證不只是歷史成就，也是未來的責任。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

