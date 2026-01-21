百年民族苦難該結束了

2025年台灣GDP增長率預估達7.73％，再次展示台灣的經濟潛力與韌性，台灣將繼續維持在全球供應鏈穩定的地位。而台灣最主要貿易對象仍是中國大陸。

賴清德總統提出史無前例的龐大軍購特別預算在立法院8度付委失敗，美國售武器企業當然極度失望。然而，台灣能不必浪費如此龐大人民血汗納稅錢於軍購，而改用於發展經濟民生福利，是多數立委的明智之舉，自應受到全民的讚許。但很不幸於2025年12月仍然通過了軍購111億美金（逾3500億新台幣）。如果換個立場，是美國向外國購買了111億美金的武器，自必被美國人民認為是美國「國殤」，而舉國同感悲憤。

美國自二戰勝利後，就成了世界盟主。對美國而言，地球上依然容不了兩虎。中國在這世紀的崛起，對美國自是難以容忍的威脅。現任美國總統川普又是非常精靈的商賈。他希望美國再次偉大，能獨霸全球，續稱雄於世。然而中國的崛起，依然形成了美國的「一山難容兩虎」。

職故，美國當然希望能制止中國的崛起。而阻擋最有效的方法，莫過於利用台灣，阻中國前進於台灣海峽。因而極其不幸，台灣就成了美國可利用的馬前卒。但從歷史地理看，台灣和中國大陸是同文同種，是因政黨內戰而成仇，至今近80年難以釋懷。

就史實而言，當年中華民國因戰敗撤退，只守住台澎金馬，因而求助於美國。然而美國早已不再談「協防」，而強調台灣必須「自衛」。因而台灣必須向美國軍購，台灣為美國人「看門」，又付費給「雇主」，也就是俗稱「自備口糧的看門狗」。當年是國共內鬥，如今民進黨早已執政多年了，雖然國共在連戰「和平之旅」後破冰，馬英九時代兩岸曾經大交流，民間也多有善意。但賴清德的台獨意識又讓兩岸走回漢賊不兩立的時代，也承接了國民黨當年的仇恨。

2026年，台灣與大陸民間來往將更密切。2025年台灣與大陸的貿易額計3143.34億美金，其中大陸自台灣進口2307億美元，對台灣出口835.97億美元。台灣對大陸有1471億元巨大順差，民進黨仍然如此仇恨中國大陸，顯有待商榷。

當年我在白宮當顧問醫師。福特總統告訴我，他一生最大信念，是他遇到爭端，不是思考如何爭鬥下去，而是思考那一刻就該是「癒合之時」。因此，他沒有長久的敵人，只有長久的友人。當年眾議院議長歐尼爾告訴我，福特真的沒有敵人。他競選總統的政敵卡特，兩人競選如此白熱化，但競選過後，兩人就成了好友，還一起旅遊。福特較年長，他先辭世，2024年12月，卡特總統辭世，在其追悼會上，福特的兒子為他父親朗誦生前預留的「悼摯友卡特文」。其文至為誠摯，真不因生死而有改變。

福特總統退休後來台訪問，我晚上去看他。他問我，兩岸的紛爭何時會結束？他說美國南北戰爭長達4年。我答，國共爭鬥始於1927年，我希望在2026年和解。我只有一個理由：「爭鬥別超過百年」。兩岸老百姓已友好交流許久了，政府官員也該坐下來談談。

「流過淚的眼更明，滴過血的心更堅」，百年的民族苦難，該是結束的時刻了。（作者為前立法委員）