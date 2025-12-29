百年永豐餘 循環在有無之間

內知名造紙大廠永豐餘，在走過百年之際，永豐餘學院院長何壽川，以企業經營者的角度，去回看一路走來的選擇與轉折，也成了另一種值得被記錄的歷史。何壽川選擇透過新書，整理企業長時間累積下來的思考脈絡，從過去的經驗中，重新思索未來該走的方向。

永豐餘學院院長 何壽川：「(這本書)以公司發展的主軸，循環經濟為主軸寫這本書，就是希望大家能夠認真的，看到過去的歷史的軌跡，認真地用自我學習， 向大自然學習的方向，只是用不同的專業語言，好好地認真做永續循環的工作，師法自然 好好地能夠做，以後在百年之後繼續傳承的故事。」

分享發表新書的心路歷程，永豐餘集團，繼2024年永豐餘百年慶後，為即將出版新書"循環在有無之間"，整理60年來的工作經驗與企業思考，回顧企業如何在產業轉型與環境挑戰中，一步步走向循環經濟。他也希望透過書寫企業發展的主軸，留下可被理解、可被傳承的故事，為下一個百年，奠定持續前行的思考基礎。

