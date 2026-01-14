百年汽水廠要開發中高齡健康飲料 黑松董座張斌堂：穩中求成長

黑松董事長張斌堂（中）表示，今年是黑松101週年，是邁向下一世紀的新起點。（黑松提供）

老牌飲料廠黑松去年迎接100週年，董事長張斌堂今（14）日表示，未來除了聚焦主力飲料產品，會將研發中高齡適飲與無糖飲料、跨足酒類實體通路以及投資綠色生產，作為三大發展目標，101歲是展開新的「黑松元年」，今年營運預計將回穩。

受全球大環境不確定因素衝擊，經濟部數據顯示，2025年1至10月，台灣飲料市場年減0.03%，全年呈現持平的市場放緩趨勢。黑松2025年營收95.11億元、年減7.24%，沒有達成百億門檻，張斌堂表示，希望去年就是谷底，今年營收能維持、就是好表現，目標「穩中求成長」。目前消費者衝動性消費減少，消費者行為出現「求穩、看短、看當下」的傾向，中端市場競爭激烈。

張斌堂表示，台灣市場面臨超高齡社會、永續等議題，因此公司將加強研發適合中高齡、無糖飲料等符合市場需求的健康食飲品，希望3年後能達到每年營收5,000萬元左右，並成為除了飲料、酒類代理的營運第3隻腳。

去年國際咖啡豆價格飆漲，也拖累獲利表現，張斌堂表示，以採購金額來看，咖啡是近期原料的前5名，在公司品項中成本偏高，但因市場競爭對手還有現煮咖啡，漲價方面還需審慎評估。

黑松14日股價收在37.35元、漲0.4％。

