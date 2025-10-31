百年瓶中信重見天日！1916年澳洲士兵赴法參與一戰 手寫信感動後代

[FTNN新聞網]

實習記者呂洪瑋／綜合報導

當年寫給家人的「瓶中信」，在海浪與時間的流轉下，穿越了一世紀終於重見天日。澳洲西南海岸一名居民近日在清理沙灘時，意外撿到這個封存百年的玻璃瓶，瓶中2封信分別由1916年前往法國參加第一次世界大戰的2名澳洲士兵留下，字跡雖因潮濕模糊，內容仍清晰可辨，信件也順利轉交給他們的後代，讓一段塵封百年的戰時情感再次被喚起。

澳洲西南海岸一名居民近日意外撿到這個封存百年的玻璃瓶，瓶中2封信分別由1916年前往法國參加第一次世界大戰的2名澳洲士兵留下的，信件也順利轉交給他們的後代。（圖／翻攝畫面）

根據外媒報導，當時28歲的馬爾科姆內維爾（Malcolm Neville）在信中寫道，船上食物「很好吃」、「搖搖晃晃，但我們高興極了。你摯愛的兒子，馬爾科姆」，然而幾個月後，他不幸在戰場上犧牲；另一名37歲的士兵威廉哈雷（William Harley）則倖存返鄉，於1934年因癌症病逝。

撿到信件的為當地居民黛比布朗（Deb Brown）表示，她與家人照例騎著四輪摩托車前往偏遠的沃頓海灘（Wharton Beach）撿垃圾時，發現這個厚重的玻璃瓶，「我們經常清理海灘，從不忽視任何東西，這個瓶子就像在等我們撿起來。」她根據信中提到的地址與姓名，在網上展開尋人，最終找到內維爾的侄孫赫比內維爾（Herbie Neville）。

玻璃瓶裡的信件日期標示為1916年8月15日，查閱資料發現，當時士兵所乘的運兵船於同月12日離開南澳大利亞。赫比內維爾接受訪問時表示，家人聽聞消息後都難以置信，內維爾的侄女瑪麗安戴維斯（Marian Davies）也表示，叔叔上了戰場後便再未歸來。

另一封由哈雷撰寫的信，則被交到他的孫女安特納（Ann Turner）手中。她表示，「這封信讓全家人又驚又感動」，感覺彷彿祖父在跨越時間呼喚他們，信中提到，瓶子被丟入「大澳大利亞灣」（Great Australian Bight）某處。

海洋學者推測，這封信可能只在海中漂流數週，便被埋進沙中，靜靜沉睡百年，直到今日被重新發現。

