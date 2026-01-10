百年祖厝變身長照據點！三兄弟集資3千萬 回鄉守護老家長輩

嘉義縣長翁章梁與鄉親為溪口鄉柴林村「溫馨夢想家」揭牌。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁與王氏家族為「溫馨夢想家」揭牌，現場歡欣熱鬧。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

溪口鄉柴林村「溫馨夢想家」揭牌啟用，嘉義縣長翁章梁參觀內部空間規畫。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣邁入超高齡社會，溪口鄉老年人口比率更高達28.77％，為縣內第4「老」的鄉鎮，旅外子弟打拚事業有成，將資源帶回家鄉投入長照據點服務鄉親長者，10日「溫馨夢想家」揭牌啟用，辦桌宴請鄉親，村落難得歡樂騰騰。

財團法人柴林腳教育基金會創辦人王崑山、王崑池、王崑成3兄弟，旅北打拚有成，民國100年回鄉自主開辦老人食堂，再整合家族與社會資源，整修閒置40餘年的百年祖厝，作為提供長輩關懷與多元社區服務的據點，進而再擴建「溫馨夢想家」園區。

嘉縣府社會局指出，基金會開辦老人食堂至今，每年供餐量達6萬人次，每日製作逾300份餐盒，成為社區重要的長者支持力量，此外，王家古厝設置社區照顧關懷據點暨巷弄長照站、失智關懷據點，並提供長照交通接送及營養餐飲服務，承辦溪口鄉樂齡學習中心，推動長者關懷與社區照顧工作。

此次基金會攜手社會各界共同集資約3000萬元，興建「溫馨夢想家」園區，規畫作為社區長者學習及運動場域，包括為多功能空間、樂齡健身房等設施。

嘉義縣長翁章梁、溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、江志明及社區長輩，見證園區揭牌啟用，翁章梁肯定王氏家族長期回饋鄉里，為社區注入穩定且溫暖的照顧力量。

縣府社會局表示，嘉義縣114年11月人口資料顯示，65歲以上人口11萬3844人，占24.03％，鹿草鄉、義竹鄉、六腳鄉、溪口鄉、梅山鄉是老化前5名，溪口鄉14個村落目前已全面設置社區式服務據點，布建率百分百，「溫馨夢想家」啟用將更強化在地照顧網絡。

