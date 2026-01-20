百年糖廠夜放光芒 北港《光之祥雲》成新地標 藝術點亮生活的甜

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】百年糖廠夜色中綻放新生命。雲林縣政府於北港1911好庫文化產業園區設置全台首座大型玻璃藝術裝置《光之祥雲》，16日晚間正式啟燈，18日並辦理剪紙體驗活動，結合光影藝術與生活美學，讓歷史場域不再只是記憶，而是走進民眾日常、可親近、可感受的文化風景。

《光之祥雲》座落於北港糖廠核心區域，作品以層層堆疊的琥珀色玻璃構築而成，將糖的結晶質地轉化為祥雲造型，象徵祝福、豐收與流轉的時光。夜幕低垂後，溫潤光影在百年倉庫群之間緩緩流動，映照出北港糖業歷史的厚度，也為園區夜間景觀注入當代藝術的想像，成為北港最新、最具辨識度的文化地標。

縣府指出，北港糖廠不僅是地方重要的產業記憶，更承載著世代居民的生活情感。《光之祥雲》以藝術語言回應場域精神，結合糖業文化、地方信仰與現代設計，讓民眾在光影之中，看見產業轉型的軌跡，也感受到文化持續發酵的力量，展現老糖廠轉化為文化園區的嶄新樣貌。

為讓藝術更貼近生活，園區18日特別辦理剪紙體驗活動，邀請創作者楊士毅老師現場指導。活動不設制式圖樣，參與者僅憑一把剪刀與一張紅紙，從自身生活出發，自由創作。現場作品多以家人、土地與日常為題，剪出對親情的感謝、對生活的祝福，讓藝術創作成為情感流動的媒介，也延伸《光之祥雲》所傳遞的溫暖意象。

縣府表示，《光之祥雲》未來將作為園區常設藝術持續亮燈展示，白天可欣賞玻璃材質在自然光下的層次變化，夜晚則透過循環光影展演，營造適合散步、停留與拍照的夜間場域，邀請民眾走進北港糖廠，在光影與藝術之間，重新認識這座承載百年記憶的文化基地。