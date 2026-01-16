百年糖廠迎媽祖光影祝福 北港《光之祥雲》16日璀璨啟燈串聯2026北港燈會

北港糖廠「1911好庫文化園區」大型藝術裝置《光之祥雲》16日晚間啟燈，作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，透過琥珀色玻璃與光影展演，為歷史糖廠注入嶄新生命，並成為2026北港燈會重要亮點。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】雲林縣政府推動北港糖廠活化，位於「1911好庫文化園區」的大型藝術裝置《光之祥雲》16日晚間7時啟燈，並納入2026北港燈會。作品以糖結晶體結合媽祖信仰意象，三朵祥雲象徵祝福與光明，白天晶透、夜間流動發光，為百年糖廠注入新生命，並將作為常設藝術裝置，每日晚間6時至10時亮燈展演，雲林縣長張麗善 北港鎮長蕭美文、議員黃文祥、副縣長陳璧君、北港鎮民代表會主席黃美蘭、台糖雲嘉區處副處長謝文仲、藝術家楊士毅等貴賓，邀請民眾走入園區，感受北港歷史、信仰與藝術交織的文化魅力。

廣告 廣告

北港糖廠「1911好庫文化園區」大型藝術裝置《光之祥雲》16日晚間啟燈，作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，透過琥珀色玻璃與光影展演，為歷史糖廠注入嶄新生命，並成為2026北港燈會重要亮點。（圖／記者洪佳伶攝）

北港糖廠創立於1909年，曾是雲林重要的糖業基地，2005年停產後，製糖工廠、蒸汽機車庫及倉庫群陸續登錄為歷史建築。縣府於2023年完成與台糖公司產權移轉，代管約11公頃園區，24間倉庫採分階段活化，預計2026年底前完成12間倉庫修復，逐步重塑百年糖廠新風貌。

北港糖廠「1911好庫文化園區」大型藝術裝置《光之祥雲》16日晚間啟燈，作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，透過琥珀色玻璃與光影展演，為歷史糖廠注入嶄新生命，並成為2026北港燈會重要亮點。（圖／記者洪佳伶攝）

《光之祥雲》由雲林出身藝術家楊士毅創作，以糖結晶體為主要設計語彙，象徵糖業曾帶來的甜蜜、幸福與繁盛記憶。作品由三朵飛揚的祥雲構成，雲尾線條呼應北港朝天宮廟宇飛簷意象，融合宗教信仰的安定感與地方文化意涵，象徵將光明與祝福灑向每一位走入北港的民眾。作品與春池玻璃跨界合作，採用人工製作的琥珀色玻璃方塊堆疊而成，白天呈現如方糖般晶透質感，夜間搭配動態燈光展演，轉化為流動光雲景象，並於步道周邊設置結合糖廠與剪紙元素的燈箱，打造多層次光影體驗，成為園區新亮點。

北港糖廠「1911好庫文化園區」大型藝術裝置《光之祥雲》16日晚間啟燈，作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，透過琥珀色玻璃與光影展演，為歷史糖廠注入嶄新生命，並成為2026北港燈會重要亮點。（圖／記者洪佳伶攝）

縣長張麗善指出，北港糖廠是雲林重要的產業與歷史記憶，《光之祥雲》不只是藝術作品，更是縣府推動文化資產修復活化的重要成果，期待透過藝術裝置與燈會節慶串聯，吸引香客與遊客走進糖廠園區，以不同視角重新認識北港，進一步帶動地方觀光與文化發展。

北港糖廠「1911好庫文化園區」大型藝術裝置《光之祥雲》16日晚間啟燈，作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，透過琥珀色玻璃與光影展演，為歷史糖廠注入嶄新生命，並成為2026北港燈會重要亮點。（圖／記者洪佳伶攝）

副縣長陳璧君表示，《光之祥雲》結合玻璃工藝、光影設計與在地信仰文化，展現北港深厚的人文底蘊，未來將搭配倉庫群修復進程，逐步形塑園區完整文化機能，讓藝術裝置成為居民日常生活的一部分，也為後續北港燈會及相關活動提供重要場域。

北港糖廠「1911好庫文化園區」大型藝術裝置《光之祥雲》16日晚間啟燈，作品結合百年糖業文化與北港媽祖信仰意象，透過琥珀色玻璃與光影展演，為歷史糖廠注入嶄新生命，並成為2026北港燈會重要亮點。（圖／記者洪佳伶攝）

文化觀光處長謝明璇表示，縣府將以《光之祥雲》為燈會意象之一，串聯北港老街、朝天宮與糖廠園區，規劃導覽、燈會及文化體驗活動，讓民眾在節慶期間不僅賞燈，更能深入感受北港的歷史、信仰與文化故事，持續累積地方觀光能量。