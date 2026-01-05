百年糖業開始賣電！台糖正式向經濟部申請電業經營執照

台糖副總曾見占（圖中）透露，去年11月董事會已通過經營「電業」，百年糖業正式跨足發電事業。吳馥馨攝



台糖副總曾見占今（5）日表示，過去電力不是台糖公司經營項目，但為了符合《電業法》的電業經營規範，台糖已在去年11月董事會通過新增「電業」經營項目，並呈送經濟部待核定，若順利通過將在今年6月股東會追認；百年糖業公司正式跨足發電業。

據了解，電業法規定，再生能源發電量逾2MW時，需取得電業經營執照。曾見占表示，台糖公司配合經濟部光電政策，過去曾標租低地力、不適農耕用地給業者設置太陽光電。此外，也會在自有廠區、停車廠設立屋頂型光電，但日前在籌設嘉義高鐵站附近屋頂型光電廠時，發現整體建置量已逾2MW，為了符合法令規範，因此董事會才通過，新增「電業」為公司經營項目。

廣告 廣告

台糖今天舉行「從碳捕捉到萬頃林木 淨零排放台糖在RUN」記者會。媒體也關切台糖光電設置成績。曾見占表示，台糖過去主要是與光電業者合作，標租不適耕種土地給業者設置光電。

台糖環保淨零組長林宗翰補充，2024年台糖土地設置太陽光電裝置量約543MW；但因政策關係，原訂2027年光電設置866MW的目標，會有延遲。

據悉，因環團反對及大面積地面型光電設置受阻，台糖自2024年下半年光電設置進度已經出現停滯，2025年幾乎沒增加多少。台糖高層坦言，無論是屋頂型，還是滯洪池，台糖「能蓋的都蓋了」，光電設置目標要再前進一步，恐怕要等到「全民有共識」。

至於能源署今年推出光電汰舊換新費率優惠政策，鼓勵10年左右的舊光電案場更新發電效率更高的光電板。對此，曾見占表示，過去台糖多是將土地出租給業者設置，除了土地租金也有發電分潤，若光電業願汰換高效能光電板，台糖公司樂觀其成。

更多太報報導

台糖估今年產生近萬張綠電憑證 有望全售台積電創收2800萬元

【風電露曙光3-2】風向變了！業界洗牌重組 離岸風電能逆風高飛？

【風電露曙光3-1】SRE海盛風電完售背後 神秘買家浮現…綠電還有未來？