百年羅漢松再生為共享長凳 見證自然與工藝的溫柔接力

▲水道博物館百年羅漢松再生為共享長凳。

【記者 劉秋菊／台南 報導】歲終年初，台南山上花園水道博物館迎來一件意義非凡的工藝作品，一座以百年羅漢松原木製成的「共享長凳」。館方表示，長凳取自去年被強風吹倒的百年羅漢松材，由專精榫卯工藝的永興家具匠師打造，完全沒有使用鐵釘；由於羅漢松成材不易，更少用來作為大型家具，在園區內長成的樹木，重新以另外一種面貌回到園區，讓這張長凳不只是家具，更是園區百年記憶與自然生命的延續。

館方指出，1912年日人闢建台南水道時，就同步在園區主建築前栽種了一批羅漢松，當年幼苗，與紅磚建築一同成長，如今已經長成參天巨樹，見證水道運作、時代更迭到博物館重生，是園區最珍貴的自然資產之一。

廣告 廣告

但近幾年極端氣候也對生態造成嚴重打擊，去年風災來襲，位於B館前的一株百年羅漢松不敵強風倒下，經專家全力搶救仍回天乏術，館方忍痛移除。但老樹並未因此消失，它的木材被妥善保存，在臺南家具產業博物館與永興家具團隊協助下，轉化為一張可被人們再次使用與感受的「共享長凳」，讓生命以另一種形式延續。

永興家具長年專注於大果紫檀、柚木與胡桃木等硬木家具，這次選用羅漢松卻是首次嘗試。羅漢松在風水文化中象徵長壽、守財與吉祥，源自其頑強的生命力與蒼勁姿態，但因可用大徑木極為稀少，幾乎不曾被用於家具製作，因此這張長凳很可能是全台灣第一座以純羅漢松製成的公共長凳。

永興家具協理江淑珠指出，加工過程充滿挑戰。羅漢松油脂適中、木質細膩，年輪極為緻密，帶有靜謐氣息，極適合表現空間的藝術感，但也因內應力強，加上此次使用的是原木進廠，含水率高，如何在乾燥與回潮之間取得平衡，避免日後開裂與變形，是製作中最艱鉅的技術關卡。

為確保長凳結構穩定耐用，製作時特意避開容易開裂的髓心部位，這雖增加選材難度，但卻是對老樹的致敬，更是一場自然生命與木作工藝的深刻對話，讓百年羅漢松以嶄新姿態，繼續陪伴人們在水道園區裡坐下、停留與回憶。(照片由文化局提供)