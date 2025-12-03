百年老店接軌AI拚轉型！台鐵宣布推動智慧化升級 可望提升準點率、營運效率及行車安全

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

超過百年歷史的台鐵公司於今（3）日與資策會簽署合作意向書，就智慧鐵道與數位轉型相關議題建立合作交流機制。台鐵公司表示，將攜手資策會加速鐵道智慧轉型，以數據驅動提升行車安全、營運效率、服務品質與準點表現，並在穩健治理與務實推進下，逐步形塑具韌性、可持續精進的智慧鐵道體系。

超過百年歷史的台鐵公司於今（3）日與資策會簽署合作意向書，就智慧鐵道與數位轉型相關議題建立合作交流機制。（圖／台鐵提供）

台鐵公司董事長鄭光遠說明，台鐵長期累積的營運資料，是推動智慧鐵道的重要基礎。面對交通環境與技術持續演進，台鐵將逐步強化資料治理與大數據分析能力，厚植數位基盤；而本次與資策會合作，將視實務需求，就AI輔助之監測、分析與預警機制進行交流研析，循序評估應用於監測與營運安全之可行性。

廣告 廣告

資策會董事長黃仲銘則指出，會將台鐵的實務需求轉化為帶動國內產業升級的力量，形成可複製、可擴散的智慧交通解決方案，強化台灣在全球軌道科技的競爭力。未來，資策會將持續與臺鐵攜手，以數據驅動為核心打造安全、可信賴的智慧鐵道，導入AI、資料治理、提供更便利的智慧服務，提升旅客乘車體驗，同時擴大本土業者在智慧軌道領域的發展機會。

據了解，本次簽署合作意向書後，雙方將就智慧鐵道與數位轉型議題持續交流研析，並針對鐵道產業AI化之推動方向、應用情境與風險治理等面向深化意見交換。另在不影響營運前提下，台鐵公司得視合作需要與協商結果，提供適切場域資源，供資策會依程序申請辦理概念性驗證、試辦研究或技術驗證，以研析技術可行性與應用效益。



更多FTNN新聞網報導

明年元旦起郵局停止代售火車票 台鐵說明仍有多種取、購票方式「24小時服務不中斷」

平溪線終於能「合法放天燈」 台鐵公布3路段試辦：違者仍依鐵路法辦理

手機取票太方便 郵局「領台鐵車票」服務明年喊卡

