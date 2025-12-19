中部中心/綜合報導

台中后里一處土地公廟旁，有一顆百年樟樹近期爆紅，因為老樹沒有經過人為雕塑，樹幹宛如鹿的四肢軀幹，樹枝像是鹿角，遠遠看宛如一隻有靈性的神獸，讓人嘖嘖稱奇。





百年老樹「撞臉神獸」宛如鹿 民眾直呼：有靈氣

百年老樹"撞臉神獸"宛如鹿 民眾直呼:有靈氣(圖/民視新聞)









土地公廟旁，百年老樹緊鄰，樹葉茂密生長，像是天然保護傘，換個角度看，竟然還藏有小彩蛋，盤根錯節的樹幹，宛如鹿的四肢軀幹，上頭交錯的樹枝，則像鹿角，若是碰上好天氣，陽光從樹梢縫隙灑落，宛如眼睛，像是一隻有靈性的神獸。

老樹位在台中后里四村路上 這回被當地攝影師捕捉PO上網意外爆紅(圖/民視新聞)













這顆老樹，位在台中后里四村路上，當地民眾說，這顆老樹，已經存在百年，和土地公廟相互依存，是當地重要信仰中心，這回因為被當地攝影師捕捉PO上網，意外爆紅。





百年老樹沒有經過人為修剪自然長成 讓人嘖嘖稱奇(圖/民視新聞)

















百年老樹，沒有經過人為修剪，自然長成，自帶靈氣的神獸，成為當地心靈寄託，也讓人嘖嘖稱奇。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

