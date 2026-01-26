百年老牌私校停招 曾逾3千名學生！校園轉型長照中心
面對少子化與高齡化的雙重浪潮，位於基隆的百年私校走向轉型。創立於1903年的光隆家商，曾擁有逾3,000名學生的鼎盛時期，如今因招生人數逐年下滑，於113學年度正式停招，並將校內閒置空間活化，轉型為長期照顧據點。
百年私校不敵少子化停招
光隆家商由基隆煤礦望族顏家創辦，長年培育在地技職人才，是不少基隆人共同的青春記憶。不過，少子化趨勢難擋，學生數自高峰期一路下探，校方與董事會最終決定採取「停招不停辦」策略，在保障在校生順利完成學業的同時，將閒置的校舍轉型為公共服務空間。
校舍變身長照中心再利用
轉型計畫由慈濟基金會進駐校內獨立建築「聖哲樓」，設立「慈濟光隆日間照顧中心」，並於1月8日正式揭牌。該中心預計服務48名一般、失能或失智長者，採週一至週五白天照顧模式，提供生活照護、健康促進、營養餐飲及多元活動，讓長者白天上學、晚上回家，在熟悉社區中安心老化。
基隆市長謝國樑表示，校園轉型為長照據點，不僅延續公共空間的社會價值，也回應高齡化城市的實際需求。近年基隆市積極擴充長照量能，日照中心數量逐步成長，光隆家商的轉型更成為校園活化的示範案例。
更多東森新聞報導
挽救生育率！ 藍白推「台灣未來帳戶」 學者：恐違憲
少子化衝擊！知名產後護理之家年底熄燈 媽媽圈不捨
勞保年資不足15年也能月領？1招合併補上 退休照樣領到老
其他人也在看
趙學煌追思會寇世勳、李天柱到場送別 楊貴媚淚憶故友臥床心聲
資深藝人趙學煌10日逝世，享壽69歲。家屬25日為他舉辦追思會，儀式結束後隨即火化，遵照其遺願樹葬。楊貴媚、寇世勳、王淑娟、翁家明、李亞明、李天柱、張永正等人都到追思會現場送別好友；崔麗心、章永華、蔣黎麗、楊峻榮、楊光友等人也送上花籃致意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德爬上101證明什麼？心理師1句點破：這才是清醒 全網共鳴！
攀岩名將艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）今成功徒手攀上台北101。對此，心理師 張榮斌 在臉書發文分享，觀看霍諾德攀登的直播後，內心受到極大震撼，直問「當 Alex 爬上 101，我們到底看見了什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
哈士奇飼主揪團拜廟 為毛小孩點祈福燈求健康
雲林北港義民廟不僅供奉義民公，還有獨特的義犬將軍信仰，一群哈士奇飼主，特地揪團前來，為毛小孩點光明燈祈福，多半是祈求愛犬健康平安，也有民眾愛犬走失，前來祈求義犬將軍幫忙找回，而近年來少子化趨勢明顯，廟...華視 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
10萬新生兒保衛戰！ 薛兆基：少子化是制度漏接了人生
[Newtalk新聞] 內政部最新人口統計震撼彈引爆，2025年全台出生人口僅剩10萬7812人，與2015年的21萬3598人相比，短短10年新生兒人數直接腰斬。這不僅是數字上的雪崩，更是對台灣社會運作發出的紅色警報。長期深耕左楠、關注人口結構議題的左楠市議員參選人薛兆基沈痛指出，少子化早已不是未來的警訊，而是正在發生的殘酷現實，唯有讓年輕家庭敢留下來，長者能在地老化、持續參與社會，城市才有延續的可能。 面對這場這一代人最艱困的挑戰，薛兆基認為當學校招生困難、勞動力斷層浮現，社會不能再將責任簡化為「年輕人愛玩不生」或「女性不願承擔」，這種說法看似直觀，實則掩蓋了真正該檢視的問題，我們的制度，是否真正讓人生走得下去？ 薛兆基認為，人口問題從來不是單一階段的選擇，而是一整條人生歷程是否被「接住」的結果。他在2004年就大膽提出「黃金15年」概念，主張銀髮族不應只是被照顧的負擔，而是能自我實踐的重要階段；2022年更進一步推動「樂齡長青局」，強調透過完整制度保障長者的快樂、健康與尊嚴。經過五十多場演講的洗禮，他深刻體會到，時代雖然在變，但核心痛點始終如一，一個只會在末端要求人民配合，卻不願新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
直擊／趙學煌追思會現場曝！靈堂滿場白花佈置…演藝圈大咖都來了
資深演員趙學煌10日傳出不敵病魔辭世，享壽70歲。他的告別式今（25）日上午11點30分在台北市懷愛館景行樓一樓「至忠二廳」舉行，隨後發引火化，並於當日下午前往富德詠愛園進行樹葬，如今趙學煌的靈堂現場佈置與追思背板也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
孩子手機成癮拔不出來？想救下一代，父母得先給這「兩樣東西」
孩子手機成癮，無法自拔，已經成為當前全球父母的集體焦慮。這場「螢幕戰爭」雙方都精疲力竭，試著斷網、沒收手機，往往換來更激烈的衝突。有可能，我們搞錯了重點：孩子戒不掉螢幕，其實是因為現實生活「太無聊」了。消失的童年：孩子與現實世界失去連結對3C世代來說，短影音節奏快，也能給大腦帶來立即的愉悅。相比之下...商業周刊 ・ 1 天前 ・ 5則留言
中職／統一獅簽下大聯盟級洋投「銳力獅」！持續洽談飛力獅
中職／統一獅簽下大聯盟級洋投「銳力獅」！持續洽談飛力獅EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
4歲童反覆肋膜積液 罹罕見卡波西樣淋巴管瘤
詹小弟產前超音波發現肋膜積液，剖腹產出生後，接受肋膜積液引流，詹小弟病況穩定隨即出院，但其出生時，醫師觀察到皮膚特殊病灶。四歲時因為跌倒前往某醫院住院檢查，影像檢查意外發現，雙側肋膜積液仍舊存在，再度接受肋膜積液引流，皮膚病灶病理切片疑似血管瘤，這時候開始使用藥物治療，儘管二年來持續服用藥物，但肋膜積液逐漸變多。因為詹小弟呼吸逐漸惡化、喘促明顯，詹小弟輾轉至台北榮總求診，檢查發現罹罕見卡波西樣淋巴管瘤（KLA）。北榮二十六日表示，兒童血液腫瘤科主任顏秀如詳細病史詢問及查閱影像，懷疑為罕見的淋巴管異常增生，迅速安排住院並接受多專科團隊詳細檢查，最後確認為患有罕見淋巴管異常增生「卡波西樣淋巴管瘤」。詹小弟除了抽血顯示血栓指數異常、大量粉紅色乳狀胸腔積液、肺內異常淋巴管組織，脾 ...台灣新生報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
2025年最常被盜密碼出爐「123456」連霸 專家示警：姓名+數字超危險
這份報告由Specops母公司「Outpost24」的資安情報團隊進行分析，涵蓋2025年洩露的6億筆帳號資料。分析結果顯示，最常被破解的密碼前5名依序為「123456」、「123456789」、「12345678」、「admin」及「password」。事實上，多年來這些密碼一直名列最常被使用的帳號密碼，從最...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 1則留言
最高領9萬元！「符合2條件」拿獎學金 教育部試辦8000人受惠
教育部於114學年度試辦大專校院「清寒優秀學生勵學獎學金」計畫，針對在學校表現優異的清寒學生，發給政府獎學金，試辦計畫名額共8000名，獲獎學生每月獲發新台幣8000元或1萬元。114學年度試辦期共發給9個月（自114年11月至115年7月），合計可獲發7.2萬元或9萬元的獎學金。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
賞鳥經濟學2-2》候鳥降臨捎來警訊 「潭主」劉川：清淤刻不容緩
睽違三十年，罕見的灰鶴去年十月再度降臨龍鑾潭北岸，近兩米的展翅在夕陽下顯得格外優雅。這份上天掉下來的禮物，卻讓守護潭區多年的「潭主」劉川在激動中帶著深沉憂慮。他指出，灰鶴落腳處的背後，是龍鑾潭嚴重的陸化與淤積危機，「罕見候鳥吸引目光的同時，棲地也陸續發出最後警訊。」自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
濃霧影響金門機場！ 航班19:13起暫停起降
因濃霧影響，金門機場於今（26日）晚間19時13分宣布航班暫停起降，部分航班因此受到延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請密切注意航班異動資訊，若有任何問題可直接聯繫航空公司。由於金門機場的航班暫停，其他相關機場的航班起飛或到達時間也可能受到影響，建議旅客提前查詢最新資訊。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
賴瑞隆沒存在感？議員曝2尷尬現場：沒聲量
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨推派立委賴瑞隆，正面迎戰國民黨立委柯志恩。不過，國民黨台北市議員李柏毅卻直言，賴瑞隆目前的選戰狀態「問題非常大」，不僅打法過於佛系、幾乎...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 12則留言
強烈冬季風暴橫掃美40州 已釀10死、百萬戶停電
強烈冬季風暴橫掃美國中西部和東岸，有多達40州、2.45億人口受到影響，有部分地區積雪已經厚達60公分，交通和電力都嚴重受創，一度有多達100萬戶無電可用，整個週末更有超過1萬6千個航班被取消，這次暴風雪目前已經造成10人死亡。公視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
職排／《專訪》從大學才起跑中間手 連莊汪秉勳如何用時間追上差距
在台灣排球場上，許多選手的成長路徑早已被寫好從體育班出發，層層銜接，一路通往職業或成人賽場。但台中連莊中間手汪秉勳沒有照著這張『標準地圖』前進。他的排球起步來得很晚，甚至直到大學，才真正站上排球...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前 ・ 發表留言
受騙3000萬現身說法 蘭陽識詐宣講團培訓種子講師
宜蘭地檢署為提升打詐量能，將啟動「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，邀請曾被詐騙集團騙走3000多萬元的受害者擔任講師，以自身慘痛經驗現身說法，揭發詐團詐欺話術，發揮打詐的關鍵力量。宜蘭地檢署檢察長王以文今天（26日）指出，依據警政署打詐儀錶板最新數據，宜蘭去年受理詐騙案件2948件，財損13億78自由時報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
麥當勞新年「薯來堡」回歸 必勝客、達美樂推奢華海鮮比薩
春節將至，不少民眾規畫闔家團聚與通宵守歲，速食品牌陸續端出應景又討喜的商品，讓消費者吃膩年菜或想熬夜提神能有美味新選擇，業者分析，寒假開始後，外送訂單約可增長10％，進入過年後整體業績可較平時衝高2成以上。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
影/北市選戰綠打「安全牌」鄭麗君？郭正亮揭時間點：反正必輸
2026年台北市長選戰，外界關注民進黨會派誰出馬，行政院副院長鄭麗君呼聲極高，引發討論。前立委郭正亮認為，民進黨應該會勸進鄭麗君，但民進黨也不會著急宣布人選，應該是等到過年後才會宣布。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
吸收政院退休科長當共諜賣台! 台商遭起訴"求重刑10年"
社會中心／綜合報導行政院的退休科長，竟然轉換身分，當起共諜！檢調發現，台商〝鄭明嘉〞為了確保在中國的經商利益，2016年起，擔任〝中共統戰部〞外圍組織廣州地區負責人，涉嫌吸收到中國從事教職的前行政院公關科科長〝胡鵬年〞，回台發展組織，接觸政治人物、現退役軍人等，高檢署依違反「國安法」起訴2人。民視 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
佛陀成道日 臘八粥共沐佛恩
臘八節、也是佛陀成道日，花蓮慈濟醫院在門診大廳舉辦祈福活動，邀請同仁和民眾，一起感念佛恩。現場透過分享臘八粥，把成道的喜悅與祝福，化成溫暖，陪伴每一位走進醫院的人。「有腰果 蓮子，還有呢 紅棗 松...大愛電視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言