百年老牌私校停招 曾逾3千名學生！校園轉型長照中心

面對少子化與高齡化的雙重浪潮，位於基隆的百年私校走向轉型。創立於1903年的光隆家商，曾擁有逾3,000名學生的鼎盛時期，如今因招生人數逐年下滑，於113學年度正式停招，並將校內閒置空間活化，轉型為長期照顧據點。

百年私校不敵少子化停招

光隆家商由基隆煤礦望族顏家創辦，長年培育在地技職人才，是不少基隆人共同的青春記憶。不過，少子化趨勢難擋，學生數自高峰期一路下探，校方與董事會最終決定採取「停招不停辦」策略，在保障在校生順利完成學業的同時，將閒置的校舍轉型為公共服務空間。

校舍變身長照中心再利用

轉型計畫由慈濟基金會進駐校內獨立建築「聖哲樓」，設立「慈濟光隆日間照顧中心」，並於1月8日正式揭牌。該中心預計服務48名一般、失能或失智長者，採週一至週五白天照顧模式，提供生活照護、健康促進、營養餐飲及多元活動，讓長者白天上學、晚上回家，在熟悉社區中安心老化。

基隆市長謝國樑表示，校園轉型為長照據點，不僅延續公共空間的社會價值，也回應高齡化城市的實際需求。近年基隆市積極擴充長照量能，日照中心數量逐步成長，光隆家商的轉型更成為校園活化的示範案例。

