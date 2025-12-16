百年老藥新發現！阿斯匹靈不只防血栓 可抑制癌細胞轉移

阿斯匹靈不只可以降低血栓風險，一項刊登在《自然》期刊的研究發現，這種百年老藥能透過降低血小板活化，釋放T細胞免於受到血栓素TXA2的抑制，具抑制癌細胞轉移的潛力。

阿斯匹靈能透過降低血小板活化，釋放T細胞免於受到血栓素TXA2的抑制，具抑制癌細胞轉移的潛力。（示意圖／Pixabay）

新光醫院心臟內科醫師洪惠風在其臉書粉專分享，《新英格蘭醫學雜誌》於二○二五年十二月十日出刊的文章轉述《自然》期刊研究，揭示阿斯匹靈預防癌症轉移的機轉。

癌轉移是癌細胞從原發腫瘤擴散到遠端器官的過程，也是全球九成癌症死亡的主因，研究發現，正在發生轉移的癌細胞對免疫攻擊特別脆弱，科學家希望利用這種免疫脆弱性來降低癌症患者轉移風險。

廣告 廣告

實驗結果顯示，在小鼠體內對T細胞特異性刪除一個依賴於鳥嘌呤交換因子ARHGEF1的免疫抑制通路，會增加轉移部位的T細胞活化。這項發現意味著使用阿斯匹靈可望降低癌細胞轉移機率，為抗轉移免疫療法提供新方向。

研究進一步凸顯阿斯匹靈在抑制癌細胞轉移方面的潛力。（示意圖／Pexels）

洪惠風強調，阿斯匹靈早已被證實具有「三好兩壞」特點。三好是減少血栓型中風、預防心肌梗塞與預防某些癌症；兩壞則是傷胃與增加出血機率。此次研究進一步凸顯阿斯匹靈在抑制癌細胞轉移方面的潛力，為這種常見藥物增添新價值。

值得一提的是，今年二月離世的心臟外科名醫、亞東醫院前院長朱樹勳生前曾公開分享自己長年服用低劑量阿斯匹靈來預防血栓。不過洪惠風補充說明，《新英格蘭醫學雜誌》這篇文章主要探討阿斯匹靈預防癌症轉移的機轉，並未提及每天服用的建議劑量。

許多心臟科醫師將阿斯匹靈視為維他命般天天服用，主要目的是降低血栓風險。如今研究證實這種消炎止痛藥還有抑制癌細胞轉移的潛力，為醫學界帶來新的治療思路，也讓這顆白色小藥丸的價值獲得更多肯定。

延伸閱讀

大便浮水面恐是「癌王」警訊！ 醫：及早發現多活20年

桃園男酒後失控捅死同事 殺人罪起訴國民法官審理

寵物在車上探頭、亂跑最高罰1.8萬！他收罰單買教訓