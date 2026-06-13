百年老街裝進手機！玩手遊認識北斗小鎮
[NOWNEWS今日新聞] 提到彰化縣北斗這個小鎮，絕大多數的人應該會聯想到肉圓這項傳統美食。事實上，那句著名的俗諺：「一府、二鹿、三艋舺。」後面其實還有個「四寶斗」，而寶斗就是北斗的舊稱。在清代，這裡因為東螺溪的水運便利，成為南彰化非常重要的內陸河港與貨物集散地，繁華一時。
然而，純樸小鎮背後深厚的歷史底蘊，該如何讓現代人看見？一群來自大專院校的年輕團隊，選擇用「科技」給出答案。
紅磚市場百年歷史 遭火吻歷經重建卻喚不回人氣
中正大學紫荊不分系的王家瑋與其團隊，在2026年清明連假前夕前往北斗老街踩點。他們的目標，是將在地文史轉譯為手機遊戲，而第一站便來到縣定古蹟「紅磚市場」。
百餘年前，北斗市集的臨時市場不敷使用，經地方仕紳籌資三萬圓擴建，於1933年落成日治時期的「北斗街消費市場」。巴洛克風格的建築在當時非常氣派，建築師採「回」字型設計，中間留下大大的天井採光，四個角落皆有出入口，注重通風與清潔，當時也有廁所設計，可謂相當先進。
要將文史融入手遊，相關考據也不能馬虎，特別是這座市場在2003年3月20日，還經歷了一場祝融之災，部分紅磚上現在都能看到焦黑痕跡。
《NOWNEWS今日新聞》特地向彰化縣消防局調閱當年火警後蒐證照片，由於市場內部都是木造結構，火勢一發不可收拾，天花板全被燒個精光，留下燒焦的木炭散落其中。當年火警鑑定為電線走火，所幸攤商都已打烊休息無人傷亡。
雖然北斗鎮公所在2004年修復完成，彰化縣政府也在2008年公告為縣定古蹟，但浴火重生的紅磚市場，卻喚不回過往的人潮。
記者到訪這天非休市日，理論上清明前夕採買人潮眾多，應該非常熱鬧，但營業攤商寥寥可數，大多攤位甚至閒置、用來堆放雜物。一位豬肉攤商說，大火過後原來的攤商外流，已在更大的北斗大市場安定下來，也有穩定客源。儘管市場重建，攤商回來意願都不高。他們是因為舅舅在大市場賣，為了不互搶生意，所以繼續在紅磚市場做生意，服務老主顧。
❝科技是用來解決問題，或者為某些需要留存、但已經離開的文化，透過科技方式重建--王家瑋❞
為了讓更多人關注紅磚市場的歷史與北斗的風土民情，團隊決定將這些真實發生過的歷史與文化，通通設計進手機遊戲中，重現地方文化，更親自走訪當地的中藥行與雜糧行，詢問北斗特有的「呷客」文化。
「呷客」文化熱鬧一時 因921地震中斷習俗
原來，北斗早期因緊鄰河港，時常面臨水患。地方民眾便迎請「蘇王爺」坐鎮保安館，祈求平息災情。隨著信仰落地生根，只要逢蘇王爺聖誕，百姓家家戶戶都會舉辦「呷客」，大張旗鼓辦流水席答謝神明。而「呷客」中最重要、最在地的美食「高麗菜飯」，裡頭添加的八角等香料，就被團隊成員蒐集起來，畫進遊戲中。
這種中藥行、雜糧行常見的香料，其實上網查看圖片就行，為什麼非得跑一趟田調？王家瑋解釋，因為玩遊戲的是這群在地的小孩，北斗是他們的生活場域。「我們只是一群擁有技術的外地人，不能用自己的想像去硬轉文化。如果設計出來的內容不符合孩子日常生活的習慣，對他們來說就沒有共鳴。」
團隊成員謝仁恩也認同，走入當地才能了解民眾生活作息：「雖然中藥材、香料我也可以上網查，但真正走進店家感受到古老氛圍，寫程式比較有靈感。」
歷經多時，這款專為兒童設計的手遊終於在 5 月底正式上線。事實上，最終版本是團隊花近兩個月時間「砍掉重練」的成果。
先好玩再認識文史 手遊三關卡孩子愛
在地文創團體「田野勤學」在開發過程中給了許多不同意見，如何兼具「歷史性」跟「好玩性」，始終在團隊心中拉扯。後來他們認為，給孩子好玩的遊戲，比塞進更多文史資訊更重要，於是優化出現在的經典三關卡：
👉點我玩遊戲📱
第一關：紅磚市場保衛戰--以紅磚市場為背景，玩家需用手撥弄螢幕，將飛來的肉圓、黃豆等北斗傳統美食與農特產削掉累積分數，同時必須用水撲滅襲來的火焰，巧妙融入了當年紅磚市場遭火吻的歷史背景。（此關卡建議使用手機或平板電腦以取得較佳體驗效果）
第二關：美食翻翻樂--以「美食庫」為概念，透過翻翻樂配對認識家鄉美食。為了避免「哪一家肉圓才是正宗」的在地爭議，圖片刻意採用接近孩子喜歡的彩繪動畫風格，而非實體照片。
第三關：生活跑腿大冒險--設計情境式任務，要孩子幫媽媽跑腿採買高麗菜飯所需的八角、黑胡椒、乾香菇，並順便把菜刀帶去刀具行磨一磨，讓玩家在遊戲中認識傳統店家的日常。
手遊上線後，古老的文化成功跟上時代的列車。中藥行老闆娘見到這群大學生願意花心力了解當地文化，也感到佩服，認為自己跟著搭上時代列車，讓古老文化也能跟著前進。
然而，手遊主創者王家瑋，從融入北斗社區民眾到創作成型，卻是與她自小與眾不同的人格特質，與一路走來跌跌撞撞的人生經歷有關......
續接下文👉向蕭美琴簡報 她超時被消音 異於常人特質成創作力
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