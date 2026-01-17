百年肉舖遇上青年創意 「湘食在肉鋪」進駐光復新村開幕

百年肉舖遇上青年創意，「湘食在肉鋪」進駐光復新村開幕剪綵。(圖／記者澄石翻攝)

【警政時報 江雁武／綜合報導】百年肉舖遇上青年創意，為地方飲食文化注入嶄新生命。由亦寬國際貿易公司與嶼蒔聚晉永續事業攜手陪伴青年團隊，共同打造的地方永續品牌「湘食在肉鋪」，115年1月17日於臺中市光復新村青年創業基地正式開幕，吸引地方代表與青年社群共襄盛舉，見證傳統產業跨世代創新的重要時刻。

「湘食在肉鋪」以百年肉舖的傳統肉品技藝為基礎，結合青年世代的創新思維與永續理念，從台灣在地惜食文化出發，發展具創意與故事性的台式料理。其中主打商品「香腸堡」，巧妙融合傳統香腸與現代飲食形式，不僅保留熟悉的台灣味，更賦予地方飲食新的表現方式，成為光復新村內備受矚目的特色美食。

亦寬國際貿易有限公司捐贈地方青年行動基金。(圖／記者澄石翻攝)

品牌名稱「湘食在肉鋪」，象徵世代交會、文化延續的精神。團隊透過產品設計、品牌敘事與永續經營模式，重新詮釋台灣庶民飲食文化，期盼讓傳統產業不再只是被保存的記憶，而是能持續進化、與時代對話的生活風景。

開幕活動當天氣氛熱絡，「湘食在肉鋪」負責人蔡先生、亦寬國際貿易公司吳總經理，以及嶼蒔聚晉永續事業熊執行長共同出席，分享品牌從在地出發、以跨界合作與青年創意實踐永續文化的歷程。三方一致表示，透過產業串聯與陪伴機制，讓青年能在地方安心創業，進而打造兼具商業價值與社會影響力的在地品牌，是此次合作的重要初衷。

活動同時舉行公益支持儀式，亦寬國際貿易公司捐贈資源支持霧峰國際青年商會及峰谷基督長老教會，以實際行動回饋地方，陪伴青年在社區中持續累積行動力，讓創業不只是個人實踐，更成為促進地方共好的力量。

「湘食在肉鋪」進駐光復新村開幕貴賓大合影。(圖／記者澄石翻攝)

本次開幕也邀請多位地方代表與青年團體到場祝賀，包括烏日區溪尾社區發展協會理事長高淑眞、拾光青創協會理事長鄒明諺，以及霧峰國際青年商會會長陳凱勛等人，共同見證地方產業、青年創業與永續行動交織而成的新起點。

展望未來，「湘食在肉鋪」將持續深耕光復新村，結合青年創意、在地食材與永續理念，讓一份熟悉的台式味道，成為連結世代、推動地方發展的重要力量，也為台灣傳統產業轉型寫下新的可能。

