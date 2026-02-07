百年胃藥創始人「張國周」竟是台灣藥字第1號！高材生也是名書法家

台灣「藥字第1號」為近百年歷史胃藥「張國周強胃散」張國周本人。圖／翻攝自維基百科

日前一名藥師在社群發文分享，每位藥師證書都會有專屬的編號，因好奇第一號人物，一查才發現竟是近百年歷史胃藥「張國周強胃散」張國周本人，且不僅為東京藥科大學畢業的高材生，還是一名書法家，相當佩服。

藥師蘇柏名日前在社群分享，自己的編號為035083號，不過當了藥師10多年，至今才發現第一號，竟是胃藥「張國周強胃散」張國周本人，經查證書，頒發時間為民國35年3月11日，相當震驚。

蘇柏名指出，事實上張國周不僅是「張國周強胃散」創始人，為東京藥科大學畢業的高材生，還是一名厲害的書法家；一名醫師補充，張國周為一名結合中西醫治療的大前輩，胃藥裡成分中藥、西藥各半，「西藥處理胃酸過多，中藥處理消化不暢」，直呼配方邏輯非常精妙。

也有網友分享，張國周曾因為「字好看」獲得全國獎項，更因受到仕紳欣賞贊助，才去日本讀藥學，不過好奇詢問「他還在執業嗎？」若以證書年分推算「還活著的話120歲了」；至於「醫字第000001號」，另名醫師則表示，其為醫界傳奇杜聰明博士，於1922年獲得京都帝國大學醫學博士學位，成台灣第1位醫學博士，更曾經擔任台大醫學院第1任院長，同時也是前高雄醫學院（高雄醫學大學）創辦人，引發討論。



