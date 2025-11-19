百年酒莊的法式浪漫 走進波爾多的生活藝術

法國波爾多有高達六千座酒莊，釀酒產業幾乎讓人把美酒跟這個城市畫上等號。這座法國西南小城，用時間釀出生活的香氣。在這裡，釀酒不是產業是生活。對波爾多人來說美食不只是品嚐味道，而是分享，共同感受屬於法國的獨特浪漫。

法國西南部的波爾多，有一種會讓人屏息的綠。藤蔓一排又一排延伸出去，像沒有終點的綢緞。外地人看見的是葡萄酒天堂，波爾多人感受到的卻是「家族的根」。在這座被讚為全球葡萄酒心臟地帶的城市，每一片土地、每一道氣味，都是世代傳承的故事。

百年酒莊繼承人指向老宅，語氣裡滿是驕傲。「這是家族宅邸，一切的核心。我祖父在這裡出生，所有故事都從這裡開始，幾乎沒變過。」這棟宛如童話城堡的建物，早在西元一五七九年便已屹立於此，靜靜看著莊園穿越四百年風景。

在波爾多，像這樣的釀酒莊園多達六千座。全球12％的優質葡萄酒，都從這片土地流向世界。每一座莊園不只背負家族榮耀，更承載著從農民到釀酒師、從季節到風土所堆砌的生命記憶。

聊到是不是曾懷疑自己要不要投入釀酒行業，繼承人笑著澄清：「這不是生意，這是生活。釀酒是一種生命方式，是我們與土地共同呼吸的節奏。」

正因這份執念，波爾多的紅酒成為奢華與品質的代名詞，年出口額突破二十億歐元。核心秘密之一，就是堅持手工採摘。

「去除枝葉最好的方式就是用手。」繼承人說得理直氣壯。當主持人驚呼「你不是認真的吧」，他只是淡淡一笑。「整個過程都是手工。這樣才能精準。」這份幾近固執的講究，正是波爾多獨有的浪漫。

即使對酒精過敏，來到這裡也能用嗅覺感受時間沉澱的芬芳。從黑葡萄釀成的氣泡酒，到當地自豪的白蘇維翁葡萄酒，蘋果與柑橘的氣息在空中交織，像在講述另一種關於成熟與等待的故事。

除了葡萄酒，波爾多同樣是魚子醬的天堂。五個月大的鱘魚、珍珠般閃亮的魚卵、入口時那股獨有的濃郁與鹹香，都是極致奢華的味覺體驗。魚子醬品牌創辦人解釋，他們使用珍珠母湯匙，是為了讓味道更純粹，不受金屬氧化影響。

而另一項讓人瞬間心軟的，是被封為「全法最好吃」的巧克力可頌。層層折疊出的細緻麵皮，包裹上兩大塊濃郁巧克力，再輕輕捲起。當熱巧克力流出的一刻，是任何人都無法抵抗的幸福。

主持人吃下一口後忍不住感嘆：「不管怎麼叫它，這就是藝術。生活真美好。」

波爾多人說，美食的靈魂不只在味道，更在一起分享的人。餐桌上的笑聲、酒杯裡的光影、手工麵包的熱度，都讓生活變得更飽滿。這就是波爾多式的浪漫，味覺是一部分，共度的時光才是全部。

