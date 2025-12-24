百年院慶之後？ 故宮院長曝最「新」挑戰須具體完成

故宮年終媒體茶敘，院長蕭宗煌率團隊回顧與前瞻。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪／台北報導〕2025年接近尾聲，國立故宮博物院昨(24)日舉辦媒體茶敘，說明百年院慶這一整年的營運績效，截至12月17日為止，北部院區為231萬，預估全年可超過240萬人次。南部院區為110萬，預估全年為112萬人次。也就是說，兩院參觀人次總計可望突破350萬。對此，故宮院長蕭宗煌說是「差強人意」，因為有達到預期目標，卻沒有超過很多。

北院正館整建工程何時開工備受期待，圖為副院長黃永泰報告工程進度。(記者凌美雪攝)

談到即將邁向下一個百年，蕭宗煌說，百年之後的故宮，最需要的是具體完成新故宮計畫，2026年預計「至善路入口無障礙通道新建工程」、「文會堂整建工程」、「研究大樓二期整建工程：新增庫房空間整建」皆可進入施工階段，「台北市歷史建築國立故宮博物院調查研究暨修復再利用計畫」若通過審議，可開始細部設計作業。南部院區二館工程預估2026年底施工進度約88%，展廳特殊裝修及佈展事宜，則預訂2026年7月起依分標策略辦理招標。

廣告 廣告

備受關注的北院正館何時可正式展開全面整建的工程？蕭宗煌認為明年恐怕還很難，因為整建計畫中的入口亭屋頂推高的設計，尚未通過審議，目前還在研擬相關修正方案，待計畫通過，還必須做細部設計及發包，樂觀期待2年內，他希望至少在自己任內可以正式動工。

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

向余媽媽致意稱余家昶是英雄 張文兄長悼念信曝光

黃仁勳身旁神祕女子是誰？美媒點名再爆最大客戶晶片偷渡內幕

7旬翁攝護腺肥大 1夜起床5次！「醫療級三秒膠」好好睡

