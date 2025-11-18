百年院慶！故宮晶華推「大宋風華雅宴」 重現宮廷與庶民美食

「大宋風華雅宴」套餐中，讓宋孝宗愛不釋口的「蟹釀橙」，主廚在挖空的香橙中填入鑊氣滿滿的蟹料，果香與蟹香交融，視覺、嗅覺、味覺帶有法餐的高級感。（圖／台北晶華酒店）

世界5大博物館之一、也是台北知名觀光景點的國立故宮博物院，今年喜迎建院100周年，即日起至2026年1月7日，特別推出《千年神遇－北宋西園雅集傳奇》大展迎接百年院慶。為呼應展覽主題，故宮晶華主廚團隊引經據典，將宋代的宮廷美饌與庶民小吃傳奇再現，同步推出「大宋風華雅宴」，帶領賓客一同穿越時光、感受宋朝飲食文化的璀璨輝煌。「大宋風華雅宴」每人3880元加1成、6人起桌。

即日起至2026年1月7日，故宮晶華主廚團隊引經據典、將宋代的宮廷美饌與庶民小吃傳奇再現，推出「大宋風華雅宴」。（圖／台北晶華酒店）

宋朝分為北宋和南宋兩個時期，共歷時319年，為中國歷史上經濟繁榮、文化鼎盛的時代。當時一方面倡導以藝載道、重視禮教、獎勵興學及出版事業；另一方面鼓勵各種經濟活動，也因此農耕進步、商業繁榮，帶動飲食文化蓬勃發展，不僅有士大夫的文雅宴席，也有庶民的市井小食，進而發展出煨、蒸、滷、爆、醃、簽等數10種烹飪技法，為中華飲食文化奠下深厚基礎。

故宮晶華營運總監楊惠曼表示，此次菜單靈感來自於描繪北宋文人群聚於汴京西園、風雅集會的名畫《西園雅集》；菜色內容則考據《東京夢華錄》、《都城紀勝》、《食在宋朝》、《餐桌上的宋朝》等古今文獻，融入了南北宋的經典佳餚，從料理創作、器皿選用到上菜儀式皆細緻重現當時宴饗的禮序。期望賓客不僅能感受主廚團隊以古法入味、創意詮釋的料理巧思，更能體驗宋人以食會友、以茶論道的閒適意境。

故宮晶華「大宋風華雅宴」以6道開胃前菜揭序，從宮廷御膳到庶民佳餚，重現宋代的多元飲食文化。（圖／台北晶華酒店）

「大宋風華雅宴」精選多款宋代宮廷美饌與庶民小吃，道道都有著豐富的歷史背景與精彩的創作故事。宴席以6道開胃前菜揭序，包含宋高宗最愛的下酒小菜－「煨牡蠣」，主廚以小火慢煨牡蠣，再淋上特製胡麻醬與香辣麻油，滋味細膩鮮香；同樣來自宋高宗御宴食單的「江瑤生」，則是把鮮美的干貝醃漬後切片上桌。鹹香彈嫩的「爆肉」為宋徽宗的壽宴菜色之一，以五花肉片搭配沙薑、冰糖與花雕酒炒製而成，香濃誘人。而酒香濃郁的「酒煮玉蕈」，也是宮廷宴席中常見的佳餚，先將蘑菇與筍塊以醬油和紹興酒進行燒製，再加入高湯燉至收汁，風味樸實雅致。另外，膠質滿滿的「水晶膾」是由豬皮熬煮4小時後冷藏成凍，色澤晶透如玉、口感Q彈滑潤。而從民間市集登上宮廷御宴的經典之作－「雞絲簽」，是將雞肉絲以豬網油包覆，先蒸後炸而成金黃酥香的雞肉捲。豐富多元的菜色展現了宋代飲食文化由庶民普及至宮廷的特色。

訂購「大宋風華雅宴」的食客，可品嘗到宋徽宗壽宴菜色之一的「爆肉」，主廚以五花肉片搭配沙薑、冰糖與花雕酒炒製而成，香氣濃郁誘人。（圖／台北晶華酒店）

接著上桌的「賽蟹羹」又稱「宋嫂魚羹」，相傳宋高宗乘船遊西湖時，偶遇當年在故鄉賣魚羹的宋五嫂叫賣魚羹，其鮮美滋味獲宋高宗的大力讚賞，成為當時膾炙人口的名菜。料理這道菜時，主廚會將鮮魚蒸熟去骨後剝散，放入加有筍絲、豆腐和蛋花的滾湯中勾芡，清美滋味有如蟹羹，故得「賽蟹羹」之名。另一道讓宋孝宗愛不釋口的「蟹釀橙」，選用時令沙母蟹與香橙製成，將蒸熟的蟹肉、蟹黃及蟹膏與橙汁入鍋拌炒，再將鑊氣滿滿的蟹料填入挖空的香橙中，並覆上橙蓋蒸煮，使果香充分釋放，酸中帶甜的滋味巧妙平衡蟹膏的濃厚鮮味，令人回味無窮。這道菜式的巧思頗有法餐的高級感，也顯現出宋朝宮廷料理的細緻。

故宮晶華主廚以深受宋代文人喜愛的名菜-「金齏玉膾」為靈感，選用新鮮鱸魚切片清蒸，搭配鹹香爽脆的漬菜，重現千年前的清雅風味。（圖／台北晶華酒店）

「炙子骨頭」取材自宋徽宗壽宴菜譜，主廚將羊肋排油炸後，再以辛香料與紹興酒燉煮入味，最後炙烤鎖汁，外酥內嫩、香氣濃郁。（圖／台北晶華酒店）

菜單中還有群臣為宋徽宗祝壽時進獻的「炙子骨頭」，主廚先將肉質細緻的羊肋排進行油炸，逼出多餘油脂後，灑上特製辛香料及紹興酒燉煮入味，盛盤前再經炙烤鎖住肉汁原味，達到外酥內嫩的口感，重現宋代御宴的豪奢氣韻。而南宋四大詩人之一、也是美食烹飪兼詩文學者-陸游，在《洞庭春色》一詩中記錄過的「金齏玉膾」也在主廚的巧手下美味重現，主廚使用新鮮鱸魚切片入饌，搭配鹹香清脆的漬菜一同清蒸，最後撒上青蔥絲點綴，魚肉鮮嫩滑順，清爽而甘甜的滋味讓人著迷。

另外，宋代亦有一派美食家推崇食材本味，講究以淡為雅、以簡為真。其中以竹筍為主角的「傍林鮮」，相傳是宋人於竹林間以竹葉生火煨筍而成，竹筍鮮嫩清香，自古即被譽為「蔬食中第一品」。主廚汲取古法精神，選用嫩筍與莧菜入饌，以高湯細火將食材燉煮至脆嫩清甜，再用簡單調味襯托其自然香氣，風味清雅脫俗，完美詮釋宋人悠然自得的生活哲學。

主食則端出南宋時期的家常米食料理「件兒飯」，先將五花肉與桂皮、八角、花椒等辛香料醃漬入味，風乾後再進行烘烤，成品油香四溢、鹹香誘人，搭配Q彈飽滿的米飯，入口油潤香濃，味美而飽足。

餐席最後，服務人員會為賓客展演宋代飲茶方式之一的「點茶」，所謂「點茶」指的是注水時以壺中熱水點落茶盞之意，須先將茶葉細磨成粉，接著將茶粉倒入茶盞中以沸水調成茶膏，再分次注入沸水並用茶筅反覆擊拂，使茶湯與空氣充分交融，帶出滑潤細緻的口感與清雅回甘的餘韻；搭配香滑柔糯、豆餡綿密的「澄沙團子」，為宴席劃下圓滿句點。

活動期間憑故宮當日門票票根，於晚餐時段至故宮晶華1樓小吃區用餐，另享9折優惠，飲料除外。故宮晶華邀請藝術愛好者在飽覽宋代文人遊樂翰墨之際，也可透過味蕾品味當時所留傳下來的各式豐美佳餚。

