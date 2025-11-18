百年院慶！故宮晶華推「大宋風華雅宴」 重現宮廷與庶民美食
世界5大博物館之一、也是台北知名觀光景點的國立故宮博物院，今年喜迎建院100周年，即日起至2026年1月7日，特別推出《千年神遇－北宋西園雅集傳奇》大展迎接百年院慶。為呼應展覽主題，故宮晶華主廚團隊引經據典，將宋代的宮廷美饌與庶民小吃傳奇再現，同步推出「大宋風華雅宴」，帶領賓客一同穿越時光、感受宋朝飲食文化的璀璨輝煌。「大宋風華雅宴」每人3880元加1成、6人起桌。
宋朝分為北宋和南宋兩個時期，共歷時319年，為中國歷史上經濟繁榮、文化鼎盛的時代。當時一方面倡導以藝載道、重視禮教、獎勵興學及出版事業；另一方面鼓勵各種經濟活動，也因此農耕進步、商業繁榮，帶動飲食文化蓬勃發展，不僅有士大夫的文雅宴席，也有庶民的市井小食，進而發展出煨、蒸、滷、爆、醃、簽等數10種烹飪技法，為中華飲食文化奠下深厚基礎。
故宮晶華營運總監楊惠曼表示，此次菜單靈感來自於描繪北宋文人群聚於汴京西園、風雅集會的名畫《西園雅集》；菜色內容則考據《東京夢華錄》、《都城紀勝》、《食在宋朝》、《餐桌上的宋朝》等古今文獻，融入了南北宋的經典佳餚，從料理創作、器皿選用到上菜儀式皆細緻重現當時宴饗的禮序。期望賓客不僅能感受主廚團隊以古法入味、創意詮釋的料理巧思，更能體驗宋人以食會友、以茶論道的閒適意境。
「大宋風華雅宴」精選多款宋代宮廷美饌與庶民小吃，道道都有著豐富的歷史背景與精彩的創作故事。宴席以6道開胃前菜揭序，包含宋高宗最愛的下酒小菜－「煨牡蠣」，主廚以小火慢煨牡蠣，再淋上特製胡麻醬與香辣麻油，滋味細膩鮮香；同樣來自宋高宗御宴食單的「江瑤生」，則是把鮮美的干貝醃漬後切片上桌。鹹香彈嫩的「爆肉」為宋徽宗的壽宴菜色之一，以五花肉片搭配沙薑、冰糖與花雕酒炒製而成，香濃誘人。而酒香濃郁的「酒煮玉蕈」，也是宮廷宴席中常見的佳餚，先將蘑菇與筍塊以醬油和紹興酒進行燒製，再加入高湯燉至收汁，風味樸實雅致。另外，膠質滿滿的「水晶膾」是由豬皮熬煮4小時後冷藏成凍，色澤晶透如玉、口感Q彈滑潤。而從民間市集登上宮廷御宴的經典之作－「雞絲簽」，是將雞肉絲以豬網油包覆，先蒸後炸而成金黃酥香的雞肉捲。豐富多元的菜色展現了宋代飲食文化由庶民普及至宮廷的特色。
接著上桌的「賽蟹羹」又稱「宋嫂魚羹」，相傳宋高宗乘船遊西湖時，偶遇當年在故鄉賣魚羹的宋五嫂叫賣魚羹，其鮮美滋味獲宋高宗的大力讚賞，成為當時膾炙人口的名菜。料理這道菜時，主廚會將鮮魚蒸熟去骨後剝散，放入加有筍絲、豆腐和蛋花的滾湯中勾芡，清美滋味有如蟹羹，故得「賽蟹羹」之名。另一道讓宋孝宗愛不釋口的「蟹釀橙」，選用時令沙母蟹與香橙製成，將蒸熟的蟹肉、蟹黃及蟹膏與橙汁入鍋拌炒，再將鑊氣滿滿的蟹料填入挖空的香橙中，並覆上橙蓋蒸煮，使果香充分釋放，酸中帶甜的滋味巧妙平衡蟹膏的濃厚鮮味，令人回味無窮。這道菜式的巧思頗有法餐的高級感，也顯現出宋朝宮廷料理的細緻。
菜單中還有群臣為宋徽宗祝壽時進獻的「炙子骨頭」，主廚先將肉質細緻的羊肋排進行油炸，逼出多餘油脂後，灑上特製辛香料及紹興酒燉煮入味，盛盤前再經炙烤鎖住肉汁原味，達到外酥內嫩的口感，重現宋代御宴的豪奢氣韻。而南宋四大詩人之一、也是美食烹飪兼詩文學者-陸游，在《洞庭春色》一詩中記錄過的「金齏玉膾」也在主廚的巧手下美味重現，主廚使用新鮮鱸魚切片入饌，搭配鹹香清脆的漬菜一同清蒸，最後撒上青蔥絲點綴，魚肉鮮嫩滑順，清爽而甘甜的滋味讓人著迷。
另外，宋代亦有一派美食家推崇食材本味，講究以淡為雅、以簡為真。其中以竹筍為主角的「傍林鮮」，相傳是宋人於竹林間以竹葉生火煨筍而成，竹筍鮮嫩清香，自古即被譽為「蔬食中第一品」。主廚汲取古法精神，選用嫩筍與莧菜入饌，以高湯細火將食材燉煮至脆嫩清甜，再用簡單調味襯托其自然香氣，風味清雅脫俗，完美詮釋宋人悠然自得的生活哲學。
主食則端出南宋時期的家常米食料理「件兒飯」，先將五花肉與桂皮、八角、花椒等辛香料醃漬入味，風乾後再進行烘烤，成品油香四溢、鹹香誘人，搭配Q彈飽滿的米飯，入口油潤香濃，味美而飽足。
餐席最後，服務人員會為賓客展演宋代飲茶方式之一的「點茶」，所謂「點茶」指的是注水時以壺中熱水點落茶盞之意，須先將茶葉細磨成粉，接著將茶粉倒入茶盞中以沸水調成茶膏，再分次注入沸水並用茶筅反覆擊拂，使茶湯與空氣充分交融，帶出滑潤細緻的口感與清雅回甘的餘韻；搭配香滑柔糯、豆餡綿密的「澄沙團子」，為宴席劃下圓滿句點。
活動期間憑故宮當日門票票根，於晚餐時段至故宮晶華1樓小吃區用餐，另享9折優惠，飲料除外。故宮晶華邀請藝術愛好者在飽覽宋代文人遊樂翰墨之際，也可透過味蕾品味當時所留傳下來的各式豐美佳餚。
更多中時新聞網報導
八木勇征挑戰臭豆腐 擲筊別太臭
NBA》無視傷兵危機 東契奇轟41分獵鹿
方郁婷演貧女爭后PK范冰冰《地母》
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 10 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光
體育中心／李明融報導前中華職棒救援王陳鴻文去年球季結束後遭樂天桃猿釋出，39歲的他職業生涯最後2年總計為球隊出賽59場，合計吃下93.1局、其中還包含9場支援先發，穩定吃局數、還能添增球隊調度靈活性，表現依舊達聯盟水準，只可以遭釋出後無法獲得其他球隊青睞。中國棒球聯盟「中國棒球城市聯賽（CPB）」預計於2026年正式開打，近期已在中國與台灣分別舉行測試會，並公布首波「台灣自由球員名單」，包含前美職投手曹錦輝以及前中職統一獅球星林益全，陳鴻文也曾收到聯盟邀請，但他毫不猶豫拒絕，決定留在台灣，並投入訓練教學與基層推廣。FTV Sports ・ 9 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 7 小時前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
油車萬元開銷、開特斯拉年省15萬起！買屋有充電樁別高興太早：問清楚是「出線」還「全套」｜好宅報報
根據「財團法人車輛研究測試中心」統計報告指出，臺灣自2020年起，純電動車(BEV)登記數突破1萬輛並開始顯著攀升，截至2024年底，登記數已近十萬台(96,367輛)，普及率1.1%(整體小客貨登記數約840萬輛)，隨著電動車牌照稅開徵與貨物稅減免確定延至2030年，預料將會有更多民眾投入電動車車主行列。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 3 小時前
「藍營支持度」變化超驚人！她曝背後原因
[NOWnews今日新聞]台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點；對此，國民黨新北市議員江怡臻分析，國民黨主席鄭麗文上任後在過去的基礎上持...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
教授夫妻涉侵吞幹細胞技術遭起訴 台大、北醫估損失122億
台北醫學大學特聘教授黃彥華與其丈夫、台灣大學醫學院藥理研究所所長林泰元，被控將台大與北醫的幹細胞研究成果據為己有，並私下向美國食品藥物管理局（FDA）申請新藥臨床試驗，導致北醫無法參與，估計損失新藥上市利潤高達122億元。台北地檢署經過3年偵辦，於11月18日依背信、洩漏工商祕密罪起訴黃、林夫婦及業者朱寶麒、高禎祥等4人，並建請法院從重量刑。中天新聞網 ・ 4 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 8 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
MLB/大谷翔平續穿金標球衣！全聯盟僅6人享殊榮
道奇二刀流球星大谷翔平下季將續穿「金色大聯盟Logo」的金標球衣！大谷翔平蟬聯國聯年度MVP，因此得以享有全大聯盟僅6人的殊榮。中天新聞網 ・ 1 天前