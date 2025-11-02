百年隧道重現風華 結合生態保育開創北橫新旅線

百年隧道重現風華，百吉隧道結合生態保育開創北橫新旅線。（觀旅局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市大溪區「舊百吉隧道」歷經半年優化工程，已於一一四年十月如期完工，並正式開放參觀。隧道以全新風貌結合歷史記憶與生態保育，是全台第一個保有生態池的隧道，成為北橫旅遊廊帶的重要節點，開啟桃園生態觀光的新篇章。

舊百吉隧道全長約三百四十三公尺，早期為大溪通往角板山的重要車行要道，民國九十六年轉型為觀光步道，串聯總督府步道、百吉林蔭步道等古道。此次由風景區管理處爭取交通部觀光署「一一三至一一四年度景點優化體驗加值計畫」補助，總經費達二千萬元，全面升級隧道展示內容與周邊生態環境。

桃園市觀光旅遊局局長陳靜芳表示，舊百吉隧道坐擁優質生態棲地，此次改善工程秉持「永續旅遊」理念，保留自然湧泉而生的生態觀察池，我們融入生態保育思維並營造友善環境，讓民眾能更深入體驗自然生態與在地人文歷史。

隧道照明採低色溫或琥珀色燈具，夜間適度關燈，維持自然晝夜節律與生態平衡。工程亦擴大周邊棲地面積，維護水域潔淨與流動性，提供多樣化的生物棲息環境。完工後已觀察到斯文豪氏赤蛙、拉氏明溪蟹、臺灣米蝦等臺灣特有種數量穩定成長，顯示棲地復育成效良好，成為觀察自然的絕佳生態教室。

風景區管理處處長廖育儀呼籲，遊客參觀時應避免驚擾野生動物，不捕捉、不放生，並於隧道內減光、降噪，共同守護珍貴的生態資源。未來將結合「探索北橫」系列活動，推出導覽與體驗行程，串聯慈湖、角板山等周邊景點，深化生態教育與文化導覽，持續打造北橫地區永續旅遊新亮點。