百年難遇盛況空前！萬人湧入岡山！粉紅超跑白沙屯媽祖首度與高雄三山媽祖合體遶境 陳其邁親扶轎祈福

▲四媽降臨！高雄岡山湧爆人潮，313週年媽祖大合體盛典登場。

高雄三山媽祖攜手白沙屯媽祖首度合體遶境 陳其邁祈願國泰民安、風調雨順

【記者 王苡蘋／高雄 報導】適逢岡山壽天宮創建313週年，高雄迎來史無前例的宗教盛典由岡山、旗山、鳳山三山媽祖與苗栗拱天宮白沙屯媽祖，今（6）日在岡山盛大合體啟動「贊境賜福遶境」，吸引數萬信眾湧入朝聖，高雄市長陳其邁、壽天宮主委戴清福、康裕成議長及地方民代齊聚參與，沿線人潮洶湧、場面熱烈。

▲陳其邁市長特別前往岡山壽天宮參香祈福參拜，扶轎起駕，恭迎四尊媽祖聖駕同行巡安。

陳其邁市長特別前往參香祈福、扶轎起駕，恭迎四尊媽祖聖駕同行巡安。他表示，白沙屯媽祖首度蒞臨高雄，與旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮及岡山壽天宮共同遶境，意義非凡，市府以大型活動等級的規格支援安控、交通與環境整備，讓所有「媽祖粉絲」都能安心參與。他並祈願高雄平安順興、台灣國泰民安，也盼藉由信仰力量凝聚社會善念。

市府與廟方合作推出面額50元「媽祖平安券」，結合商圈及攤商，希望民眾在信仰巡禮中，也能體驗高雄的熱情與城市魅力，帶動周邊經濟。

壽天宮主委戴清福表示，今年正逢壽天宮建廟313週年，對岡山地區具有重要里程碑意義，「三山媽」岡山媽、旗山媽、五甲媽首次齊聚，再加上白沙屯媽祖「粉紅超跑」聖駕蒞臨，高雄能迎來四尊媽祖同時遶境，堪稱百年難遇。

▲恭迎白沙屯媽祖聖駕

戴清福說明，為期兩天的活動是經過多月籌劃而成，不僅是宗教盛事，更是展現在地文化、信仰傳承與社區凝聚力的重要象徵-並感謝市府與各宮廟協力，讓313週年的慶典能以最隆重、最具文化代表性的方式呈現。

戴主委強調，希望藉此盛會，讓更多民眾認識壽天宮作為三山信仰核心的歷史價值，也期盼媽祖庇佑地方平安、產業發展順利，讓高雄成為更幸福宜居的城市。影片︰https://youtube.com/shorts/NZ-BDmGBs28?si=yGZdVE_-VgdawTIr。（圖╱記者王苡蘋攝）